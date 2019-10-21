Çocuklarınızla en iyi iletişim kurmak aranızdaki sevgiden geçer. Peki çocuklarımızla nasıl iletişim kurmalıyız?

Onu kabul eden cümlelerle onlara yaklaşmanız size her zaman artı kazandırır. Çocuğunuz onu sevdiğinizden emin olmalıdır. Ona bağırmanız ya da ona tehditli cümlelerle yargılamanız inatçılık gibi farklı huylar geliştirmesine neden olabilir.

Onun da bir birey olduğunu kabullenin ve Ona saygı duyun. O’nunda fikirleri ve eylemleri var tıpkı sizler gibi. Onu dikkatle dinleyin. Günün nasıl geçtiğini, okulda neler yaptığını sorun.

O’nu önemseyin. 0’na değer verdiğinizi hissetsin. 2 yaşında bile olsa size harika fikirler sunabilirler. Onların bizden çok daha geniş bir hayal dünyası var. Her zaman aranızda kurallarınız olsun. İstemediğiniz birşeyi yaptığında ona bunu durumu tek tek anlatın ve sınırlarınızı belirleyin.

Çocuğunuza karşı her zaman dürüst olun. İşe gideceğiniz zamanı bilsin, O’nu kandırmayın. O’nu korkutmak için yalanlar söylemeyin, bu durum çocuğunuzun ruh sağlığına zarar verebilir. Her zaman tutarlı olun. Bir söylediğinizle diğer söylediğiniz arasında uyum olsun.

O’nunla bağırarak değil her zaman O’nunla sakin konuşun. O’nu anlayın. Verdiğiniz sözleri daima tutun. Çocuğunuzu geçiştirmek için ona geçici yalanlar söylemeyin. Her zaman destekleyici olun.

Unutmayın çocuğunuzun her zaman yanında olamayacaksınız, ona kendi kanatları ile uçması için fırsat tanıyın bunu yaparken de bir nefes kadar arkasında olduğunuzun güvenini hissettirin kendisine.

Yasaklamalar yapmayın bunun yerine beraber uygulamalar yapın. Devamlı yasaklanan çocuk özgür olamaz ve artık birşeyleri yapamaz hale gelir. Her zaman O’nu güzel şeyler yapması için teşvik edin.Toplumda nasıl bireyler görmek istiyorsanız evladınızı o şekilde yetiştirin.

Sevgiyle,mutlulukla,huzurla