Günümüzdeki her hastalığın ilk etkenlerinden biridir stres..Stressiz hayat sanırım mümkün değil. Peki stresle yaşamayı nasıl öğreniriz ya da stresimizi en aza nasıl indiririz?Stres çoğu zaman kişilerin özel yaşamını, iş hayatını ve ileri seviyede olduğunda psikolojik / fizyolojik sağlığını olumsuz etkileyen bir unsurdur. Stres yaşanan duruma ya da olaya bir tepkidir. Organizmamızın üstesinden gelmesi gereken bir durumla karşılaştığında verdiği tepkidir,zorlantıdır. Bu tepkinin fizyolojik boyutları çoğunlukla dışarıdan gözlemlenebilir. Eğer nabızda,terlemede artış, mide kasılmaları, kasların gerginleşmesi, nefesin daralması,kalbin hızlı atmasında bir durum gözlemliyorsanız muhtemelen stres altındasınızdır.... Tepki sadece fizyolojik değil duygusal durumdada oluşur. Yoğun streste birey konsantre olmakta güçlük çeker, duygular daha yoğun ve kontrol etmesi güç bir hal alır.Bu sebeplerden insan ilişkileri ve iş ilişkilerinde problemler ortaya çıkar. Daha da ötesinde psikosomatik rahatsızlıklar dediğimiz psikolojik kökenli fiziksel şikayetler oluşur. Stresin olumsuz yanlarından bu kadar bahsetmişken olumlu yanlarını da unutmamak gerekir. Stres belli bir dozda olduğunda zararlı olmasının aksine yararlıdır. Birey fiziksel hem de düşünsel,duygusal anlamda harekete geçirir. Hiç stresin olmaması aşırı olması kadar uzmanları endişelendirir.

Herkesin stres eşiği farklıdır. Aynı olaya karşı iki kişi farklı düzeyde stres hissedebilir. Hatta aynı kişi aynı olaya farklı zamanlarda farklı oranda stres hissedebilir. Yani asıl belirleyici olan stres yaratan etkenden daha çok bireyin bu etkene ne kadar önem verdiği ve onunla başetme konusunda kendini ne kadar yeterli gördüğüdür.

Stresten kurtulmak için ,okuyun,plan yapın,her gününüzü analiz edin,sağlıklı beslenin,gerektiği zaman stresten uzak durun.Eğer bu durumları hayatınıza uyarlarsanız,değişime hazır olursanız,stresi büyük ölçüde hayatınızdan kaldırır ,daha mutlu bir yaşama adım atmış olursunuz.Unutmayın sağlıklı ve sakin düşünemezsek problem çözme yeteneğimizi verimli olarak kullanamayız.



Herkese mutlu şahane bir gün diliyorum