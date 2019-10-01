Şimdi moda güz düğünleri

Sonbaharın Sürprizlerine Hazırlıklı Bir Düğün Mekanı Şart

Sonbahar sürprizli bir mevsim olsa da gerekli tedbirler alındığı sürece bu mevsimde de açık havada düğün yapılabilir. Değişken hava koşulları göz önünde bulundurulduğunda kapalı alanı olan ya da açılır-kapanır tavan gibi seçenekleri bulunan mekanlar tercih edilebilir.

İşini şansa bırakmayıp kapalı alanları tercih edecekler için de tarihi mekanlar uygun bir seçenek olacaktır. Çünkü tarihi mekanların mistik havası en çok güz mevsimine uyum sağlar. Kalabalık düğünler için geniş balo salonları sunan oteller de uygun bir alternatiftir. Tercihi samimi ve sıcak mekanlardan yana olanlar ise restoran düğünlerini düşünebilir!

Özellikle aylardan eylül-ekim ise havuz başı düğünleri ve kır düğünleri, sonbaharın ılık havasının tadını çıkarmak için iyi bir seçenektir. Sararmaya başlayan yaprakların ortama katacağı romantik hava da cabası!

Doğru Gelinlikle Mevsime Uyum Sağlamak Mümkün

Gelinliğin modeline, rengine ve tarzına karar verirken sonbaharın ılık, bohem ve romantik havasından yola çıkılmalıdır.



Sonbaharın hafif rüzgarlı ve ılık havası doğru bir gelinlikle avantaja dönüştürülebilir. Şifon, saten, tafta, ipek, dantel kumaşlardan gelinlikler sonbahar düğünleri için uygundur. Açık hava düğünleri için uzun ya da truvakar kollu, şifon ve güpür gelinlikler idealdir. İspanyol kollu, romantik ve bohem tarzda modeller de uygun seçim olacaktır.

Tarihi mekan, otel ya da balo salonu gibi kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde A ve prenses kesim gibi kabarık modeller tercih edilebileceği gibi iddialı gelin adayları için tam ve yarım balık kesim tasarımlar uygun olacaktır. Özellikle sade, A kesimli saten kumaştan hazırlanan gelinlikler, 2020 yılının trendleri arasından bize göz kırpıyor.

Gelinlik illa ki beyaz olacak diye bir şart yok! Dünyaca ünlü tasarımcıların koleksiyonları arasında sıkça yer almaya başlayan somon, cappuchino ya da kırık beyaz gibi yumuşak tonlarda gelinlikler de sonbahar için çok uygun seçimler olacaktır.

Gelinliğin Tamamlayıcılarını Unutmayın

Gelin adaylarının doğru gelin saçı, makyajı ve aksesuarları ile daha güçlü bir görünüm elde edebilmeleri mümkün. Sonbahar gelinleri için en uygun seçeneklerin açık dalgalı saçlar ve örgülü modeller olduğu söylenebilir. Yakası açık bir gelinlikle açık ya da yarım toplu gelin saçları uygun olacaktır. Bisiklet ya da hakim gibi kapalı yakalı gelinliklerle de örgülü topuz modelleri kullanılabilir. Topuz, şık aksesuarlarla hareketlendirilerek, romantik ve bohem bir hava yakalanabilir.

Gelin saçı aksesuarlarıyla da hoş bir görünüm yaratmak mümkün. Sonbahara uygun saç aksesuarı denince akla ilk gelen çiçekli taçlar olsa da, son dönemlerin trend tasarımları arasında renkli, iddialı saç aksesuarları dikkat çekiyor. Mevsimin sarı tonları arasında parlamak için mor, mavi, yeşil renklerde saç aksesuarları kullanılabilir.

Gelin makyajı söz konusu olduğunda sonbaharın bohem havasının dışına çıkmak gerekiyor. Çünkü kahve tonlarındaki buğulu göz makyajı artık sonbahar gelinlerinin geride bırakması gereken bir gelenek. Çünkü ünlü make-up artistlerinin son yıllarda sonbahar gelinleri için tercihi canlı renkler oluyor! Öyle ki; canlı renklerde hatta metalik tonlarda, göz kapağının tümünü kaplayan farlar, kıpkırmızı rujlar, parlak bir cilt, son yılların gelin makyajı trendleri arasında yer alıyor! Doğallıktan yana olanlar için ise “yok gibi” makyaj yine en popüler seçeneklerden.

Mevsimle Uygun, Konsept Düğünlerin Sayısı Artıyor

Özellikle son yıllarda, konsept düğünlerin popülaritesi oldukça arttı. Belli bir tema seçiliyor ve düğün süslemelerinden, gelinliğe, davetiyeden gelin ve damat aksesuarlarına kadar tüm detaylar bu konseptlere göre belirleniyor. Klasik bir düğün istemeyen çiftler için, sonbaharın ruhuna uygun konsept seçeneklerini değerlendirmek mümkün.

Western filmlerin, sarı-kırmızı tonları sonbahar düğünleri için oldukça uygun. Özellikle bohem tarzda çiftler bu temayı seçebilir. Dekorasyonda fıçılar, botlar, halat ipler, saman gibi şık detaylar kullanılabilir. Gelinler, salaş, bohem bir gelinlik, damatlar ise kot gömlek, yelek ve kovboy şapkası gibi temaya uygun seçimler yapabilir.

Kahve temalı düğünler de hem mevsimin ruhuna uygun hem de keyifli bir organizasyon seçeneği olabilir. İkramlık kahve masaları, kahve çekirdeklerinden masa süsleri, içinde kahve çekirdeği olan nikah hediyelikleri gibi detaylar ile şık bir düğün ortamı yaratılabilir.

Sonbahara Uygun Balayı Rotaları

Sonbahar ayları balayı için en romantik zamanlardır. Eşinizle birlikte sakin bir balayı yapıp kafanızı dinlemek için de idealdir. Sonbahar kültür gezileri için de çok uygun bir mevsimdir. Yurt içinde Kapadokya, Abant, Kaş kıyıları ve Ege adaları tercih edilirken yurt dışında Paris, Roma ve Berlin çok revaçta sonbahar rotaları arasındadır.

Önerilerimizi dikkate alarak, sonbaharın romantik ve bohem tarzını düğünlere yansıtmak mümkün. Doğru seçimler yapılır, alanında uzman kişilerle çalışılırsa tüm düğünler, bahar havasında geçer!