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    HaberlerEtkinlikŞimdi ve Sonra… Yeni Türkü…
    24.04.2013 - 15:01 |

    Şimdi ve Sonra… Yeni Türkü…

    Yeni Türkü 27 Nisan Cumartesi Akşamı Jolly Joker'de..

    Şimdi ve Sonra… Yeni Türkü…

    Müzik tarihimizin en köklü ve başarılı gruplarından Yeni Türkü 27 nisan cumartesi akşamı Jolly Joker İstanbul'da...

    İstanbul'da sadece Jolly Joker'de konser veren grup en çok konser veren gruplardan biri. Grubun kurucusu ve solisti Derya Köroğlu Yeni Türkü'nün konserlerin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.

    Grup, son albümleri 'Şimdi ve Sonra… Yeni Türkü' ile Jolly Joker İstanbul'da 27 nisan cumartesi akşamı sevenleri ile buluşacak. Albüm adını Yılmaz Erdoğan’ın “Ankara” şiirinin dizelerinden alıyor.

    Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi hem yepyeni şarkılar hem de klasik Yeni Türkü repertuvarı ile bir kez daha sahnede olacak.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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