Sinan Güleryüz ve 90'lar!
Sinan Güleryüz, 15 Kasım Cuma günü, Tamirane Akasya sahnesinde izleyicilerine 90’lar Türkçe pop gecesi yaşatacak!
Eğitimini İstanbul Devlet Opera ve Şan Bölümünden başlatarak, Sezen Aksu’nun müzik okulu Stüdyo Lonca ile devam ettirmiş Sinan Güleryüz’ün, eşi Özge Özder ile birlikte söyledikleri “Senle Ben” şarkısı dinlenme rekorları kırarken, ikinci şarkıları “Biz Bize” tüm dijital platformlarda yerini aldı.
90'lar Türkçe pop şarkılarla sahne alan Sinan Güleryüz, izleyicileriyle beraber hatıralardan çıkmayan şarkılarla, anıları tazeleyecek.
Dünya mutfağından lezzetleri ve nitelikli sahne programı ile Anadolu yakasında Akasya içerisinde, Zuhal Müzik işbirliği ile keyif dolu deneyim alanında, Avrupa yakasında ise Uniq İstanbul içerisinde üç tarafı ormanlarla çevrili mekanında, sizleri ağırlayan Tamirane, iyi müzik ve iyi yemek ile ruhları tamir etmeye devam ediyor.
Sinan Güleryüz, 15 Kasım Cuma günü, Tamirane Akasya’da 22.00’da sahne alacak.