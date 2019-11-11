Sinan Güleryüz ve 90'lar!

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Bugün Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek iyi bir başlangıç olabilir. Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konuların olgunlaşmasını beklemelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Farkındalığınızı arttıracağınız zamanlar yaşayabilirsiniz. Çatışmalar olabilir, kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Duygularınızı daha derin yaşayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendi iç dünyanızla ilgili konular önem kazanabilir. Nedenini bilmediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma içinde olabilirsiniz. Olayların niye bu şekilde ilerlediğini fark edebilirsiniz. Acele karar vermekten çekinebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gizli kalmış durumlar yaşanabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konuları idrak edebilirsiniz. Bazı konularda farkındalıklarınız artabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konulara ilginiz artabilir. Öğle saatlerinde ikili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Değişim içinde olacağınız zamanlardasınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Öğlen saatlerinde üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde tamamlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki olayları daha iyi okuyabileceğiniz bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiklerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde acele karar vermemeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirirken dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Karşınızdaki sözlerinizi yanlış değerlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Finansal konular gündeminizi etkileyebilir. Bazı işlerinizde yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ilgili konularda farkındalık yaşayabilirsiniz. Bazı konuların üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. İlişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Akşam saatlerinde kendinizi duygularınızın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konulara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere daha sakin davranmanızda fayda var. İletişim problemlerinden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. İkili ilişkilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Duygularınızdaki değişikliği karşınızdakine ifade etmeden önce düşünmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün keyif aldığınız konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Aşk ilişkiniz gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanma hissedebilirsiniz. Yaşadığınız farkındalıklarınız size yeni kapılar açabilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmeye çalışırken, konuşmanın tartışmaya dönmemesine dikkat edin. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ailevi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerde acele karar vermeyin. Aldığınız kararları iyi düşünün, gözden kaçan durumlar olabilir. Geçmişle ilgili konularda daha fazla içinize dönebilirsiniz. Kendinizle kalmanız size iyi gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku