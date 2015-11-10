Sinatra&Friends konseri İSTANBUL’da!

Frank Sinatra’nın 100. yaşı anısına Sinatra&Friends konseri Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve IEG Live organizasyonuyla “Good Music in Town’’ kapsamında 20-22 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da.

Sinatra & Friends - 100. Yıl Konseri İstanbul’da The Rat Pack Show geleneklerine uygun bir şekilde, izleyicilerine 1960’ların o unutulmaz anlarını, Frank Sinatra, Dean Martin ve Sammy Davis Jr.’un canlı performanslarını ve eğlenceli şovlarını yaşatacak.

Sinatra & Friends – 100. Yıl Konseri ile Frank Sinatra’nın 100. yılını kutluyoruz.

Rat Pack’in üç büyük ismi Frank Sinatra, Dean Martin ve Sammy Davis Jr.’un West End gösterisi The Rat Pack Show, orijinal yıldızlarıyla birlikte Kasım’da ilk kez Türkiye’de!

1950’lerde Humphrey Bogart, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford ve Joey Bishop gibi zamanın dünyaca ünlü aktör, komedyen ve şarkıcılarından oluşan yakın arkadaş grubunun, ünlü gece kulüplerinde gerçekleştirdikleri Solo, düet ve trio olarak söyledikleri şarkılar, doğaçlama sohbetler ve komediden oluşan muhteşem gösterileri The Rat Pack Show, sanatçıların ölümünden sonra da bir efsane olarak devam etti ve yayınlanan videoları da büyük ilgi gördü.

Tam Ward’in Frank Sinatra’yı, George Danial Long’un Sammy Davis Jr.’u ve Mark Adams’ın, Dean Martin’i canlandırdığı muhteşem sahne şovunda; West End sanatçıları Rat Pack’in efsane isimlerini; görünüşleri, mimikleri, sesleri, esprileri, dansları ve tabi ki efsane şarkılarıyla, FS Big Band Orkestrasıyla eşliğinde günümüzün sahnesine getirecekler.

Tam Ward, George Danial Long ve Mark Adams, Rat Pack’in efsanevi krallarının dünyadaki en iyi yorumlayıcıları olarak yaklaşık 10 yıldır Londra West End’de The Rat Pack Show’u sahneledikleri gösteri dünya çapında 1 milyondan fazla kişi tarafından canlı olarak izlendi.

Good Music in Town konsepti çerçevesinde gerçekleşecek Sinatra & Friends, Frank Sinatra’nın 100. Yaşı kapsamında 20-22 Kasım 2015 tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenecek.