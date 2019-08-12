Sınırlamalarla karşılaşabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde daha sabırlı ve gerçekçi olmamızı gerektiren koşullar var. Oğlak’ta ilerleyen Ay Satürn’le karşılaşıyor. Böyle zamanlarda eskilerle ilgili konular, kurallar ve zorluklar dikkat çekebilir. Özellikle duygusal alanda ve eve yönelik işlerde daha sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliriz. Toprakla ilgili konular, bütçemizi ilgilendiren işlerde ciddi bir tavır içinde olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün aynı zamanda Uranüs de geri harekete dönüyor. Son zamanlarda hayatımıza giren ani değişiklikleri sindirebilmek ve yeniden düşünmek için zamana ihtiyacımız olacak. Öğle saatlerine özellikle dikkat edelim. Bu saatlerde evde ve ailevi konular içinde sorumluluk içeren koşullar var. Başkalarının duygusal ihtiyaçlarına da özen göstermek durumundayız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Yılan Yeni koşullar var. Daha derin ve düşünceli olabiliriz. İç dünyamıza daha çok dönebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.