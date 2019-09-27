Sinirlerimiz test edilebilir

Bugün ne yapılabilir? Düşüncelerimizi daha pozitif kılmaya bakalım. Bugün zihinsel açıdan yoğun bir gün olabilir. Ancak aksamalara ve beklenmedik durumlara da hazırlıklı olmalıyız. Ay Mars’a doğru ilerliyor. Bu görünüm sabırsızlığa, aşırı eleştiriye ya da tahammülsüzlüğe işaret edebilir. Daha esnek olarak olaylara pozitif yönden bakmaya çalışmalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Günün ilk yarısında bir pazarlıklar ya da bizi zorlayan, karar vermeye yönelten koşullar var. Bu saatlerde gizli durumlar, kapalı kalan şeyler nedeni ile belirsizlikler yaşayabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ise aşırı duyarlılıklar, kafa karıştırıcı olabilecek koşullar söz konusu. Tüm bu nedenlerle bugün önemli adımlar atmaktan kaçınmalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Maymun Çok hızlı ve hareketli bir gündeyiz. Yeteneklerimizi öne çıkarabileceğiz. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günü. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.