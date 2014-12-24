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    HaberlerEtkinlikSınırsız eğlence Emex İstanbul Otel'de
    24.12.2014 - 17:28 |

    Sınırsız eğlence Emex İstanbul Otel'de

    Emex İstanbul Otel’de hiç unutamayacağınız olağanüstü bir yılbaşı gecesi.

    Sınırsız eğlence Emex İstanbul Otel'de

    Anadolu Yakası’nın en güzel adalar manzarasına sahip olan Emex Otel İstanbul, eğlencesi bol, müziği şahane, yemek menüsü lezzetli, içkileri sınırsız, eğlenceden sonra dileyenler için ayrıca konaklama imkânı ve de yeni yılın ilk gününe harika bir kahvaltı veya brunchla başlama fırsatı sunuyor

    31Aralık gecesi düzenlenen baloda sevdiklerinizle muhteşem lezzetleri paylaşacak aynı zamanda TUĞÇE TELLİOĞLU ile Türkçe şarkılar eşliğinde müzik ve dans dolu bir gece yaşayacaksınız.

    Havalimanına ve iş merkezlerine olan yakınlığıyla farklılık yaratan Emex Otel Istanbul da kendinizi bambaşka hissedeceksiniz. Yılbaşında İstanbul’da ve de Anadolu Yakasında eğlence mekanı arıyorsanız ve tercih olarak 5 yıldızlı hizmet seçtiyseniz bu fırsatı geç olmadan yakalayın.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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