Sınırsız eğlence zirveye çıkıyor!

Her yıla özel birbirinden farklı konseptleri, unutulmaz yerli ve yabancı yıldızlara yaptığı ev sahipliği, ortalama 8000 kişinin 120.000 m2’ lik bir alanda doyumsuz eğlence ve müzik ziyafeti yaşadığı Khasfest 2010 bu senede ilkbahar’a damgasını vuracak.

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Öğrenci Kulüpleri ve Uni Socia Club işbirliği ile düzenlenen Khasfest, klasik bir üniversite festivali olmanın çok ötesinde tamamen eğlence odaklı. Her sene olduğu gibi bu yılda tek hedefi katılımcılara Sınırsız Eğlence sunmak olan Khasfest 2010’un bu seneki konukları Serdar Ortaç, Bengü ve Hüseyin Karadayı olacak.

Marmara Denizi’ne sıfır, 120.000 m2’ lik bir alana yayılmış olan Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü’nde misafirlerini ağırlamaya hazırlanan festival, bugüne kadar müzikal vizyonunu sürekli geniş tutarak dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye’den 50’ye aşkın müzisyene evsahipliği yaptı.

Türkiye ve dünyadaki en parlak yıldızları binlerce izleyiciyle buluşturan Khasfest’te bugüne kadar Madcon, Bob Sinclar pst. Gary Nesta Pine, Benny Bennasi The Biz, Kenan Doğulu, Hande Yener, Yalın, Demet Akalın, Teoman, MFÖ, Dolapdere Big Gang ve Burhan Öcal gibi isimler sahne aldı.

Serdar Ortaç, Bengü ve Hüseyin Karadayı ile ilkbahar çoşkusunu muhteşem showlar ve konserler ile sınırsız eğlencenin zirveye taşınacağı Khasfest 2010 her sene olduğu gibi misafirlerine unutulmaz bir gün daha yaşatacak.

www.khas.edu.tr