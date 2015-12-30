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    HaberlerEtkinlikSınırsız yılbaşı eğlencesi Kadıköy'de
    30.12.2015 - 16:39 |

    Sınırsız yılbaşı eğlencesi Kadıköy'de

    Kadıköy Faces Resto & Bar, zengin menüsü ve sınırsız eğlencesi ile yılbaşı gecesinde misafirlerini bekliyor.

    Sınırsız yılbaşı eğlencesi Kadıköy'de

    Yılbaşı menüsünde birbirinden enfes tatları bir araya getiren Faces Resto & Bar, Başlangıçta dilimlenmiş suda mozzarella ve domates üzerine fesleğen sos ile Capresse. Arasıcak olarak domates soslu etli pazı dolma. Anayemekte ise kremalı patates ve bademli ıspanak eşliğinde St. Germain soslu ızgara bonfile ya da sotelenmiş mevsim sebzeleri ve bademli ıspanak yanında ızgara somon tercih edilebiliyor. Yılbaşına özel hazırlanan Panna Cota ile de yeni yıla tatlı bir başlangıç yapmak mümkün.

    Menüyü 3 adet yerli alkollü içecek ve ya alkolsüz içecek tamamlıyor. Keyifle yenen akşam yemeğinin ardından muhteşem performansı ile Dj Sadrican Sağdur, yılbaşı gecesinde mekanın sıcak atmosferini sınırsız eğlenceyle buluşturuyor.

    Yılbaşı menüsü kişi başı ücreti 120 TL’dir.

    *Fix menü saat 24:00’a kadar geçerli olup, Club saatine devam edecek misafirlerin ücretleri ekstra olacaktır.

    Rezervasyon için: 0544 370 05 42

    Adres: Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. Kadıköy

    Detaylı bilgi için:

    Merve Öztürk

    Wish Group Danışmanlık Hizmetleri

    0533 463 88 53

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