‘Şipşak Dünya Turu’ çocuklara hayallerindeki ülkeler hakkında çeşitli bilgileri alma fırsatı sunarken bu ülkelere özgü aktiviteler ile de onları eğlendirecek. 24 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında İstanbul Cevahir’e gelecek ziyaretçilerin çocukları eğlenceli bir deneyim ile dünyanın farklı bölgelerine ait 6 kültürle tanışacak; yeni deneyimler ile yaratıcılıklarını geliştirecek.



İstanbul Cevahir’de kurulacak etkinlik alanında sömestir tatili boyunca her gün 12 ile 19 saatleri arasında minikler kah Brezilya’ya gidip Samba yapacak kah Mısır’da piramitlere girip gizemleri hakkında bilgi alacak.



Fransa, Mısır, İngiltere, İtalya ve Brezilya gibi birçok ülkeyi gezecek çocuklar, bu ülkelere özgü çeşitli aktivitelerde bulunarak ‘Şipşak Dünya Turu’nu tamamlayacaklar.



Türkiye’nin en büyük kapalı eğlence merkezi, sinema salonları ve İstanbul Devlet Tiyatrosu sahneleri ile sosyal hayatın da vazgeçilmez bir parçası olmaya devam eden Cevahir; sömestir tatilinde çocukları ile eğlence dolu bir gün geçirmek isteyen aileleri bekliyor!