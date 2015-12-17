Sıradışı yılbaşı partisi için W İstanbul

Renovasyonu Mahmut Anlar tarafından gerçekleştirilen ve mimarının gözüyle bir mücevher kutusunu yansıtan W Istanbul, bu yılbaşı tüm ilgiyi üzerinde topluyor.

Geleneksel Türk motiflerinin modern sanatla iç içe geçtiği aynalı duvarlar ve ışık oyunlarıyla yaratılan görsel illüzyonlarla dekore edilen otel, yılbaşında sıradışı bir mekân arayanlara sesleniyor. Toprak ve altın tonlarının nefis yansımalarını taşıyan renkleriyle Ayasofya’dan ilham alınarak tasarlanmış oturma gruplarıyla keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan W Lounge, her zaman olduğu gibi sıradışı kutlamaların adresi oluyor.

Gecenin açılışını en hit mixleriyle DJ Papz gerçekleştiriyor. Ardından sahne alan Güneş Özgül’ün elektro kemanıyla çaldığı unutulmaz swing şarkılar, konukları zamanda kısa bir yolculuğa çıkartıyor. Sonrasında ise, muhteşem sesiyle Melike Konur kendi yorumlarıyla hit şarkıları R&B ve Jazz ile bütünlenmiş bir hale getirerek sahneyi ele geçiriyor. Yılbaşı partisi, sabah dörde kadar DJ Papz’ın nefis performansıyla devam ediyor.

Sıradışı dekorasyonu, ışıltılı ambiyansı, nefis lezzetleriyle yeni yıl kokteylleri ile minik atıştırmalıklar, unutulmaz müzik performansları ve benzersiz konaklama deneyimiyle W Istanbul, konuklarına alışılmışın dışında bir yılbaşı gecesi vaat ediyor.