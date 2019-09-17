Sirha İstanbul’da “Artizan Ekmek” alanı

Restoran, otel ve yiyecek içecek sektörü profesyonellerine yönelik düzenlenen uluslararası ihtisas fuarı Sirha İstanbul, bu yıl 14–16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi‘nde ziyaretçilerini ağırlayacak. HORECA sektörünün en prestijli fuarı olan Sirha İstanbul‘un 7. buluşması, Rational desteği ile usta şeflerin yer aldığı “Artizan Ekmek” alanına da ev sahipliği yapacak.

Son yıllarda sayıları giderek artan artizan ekmek üreticileri arasından tanınmış markaların ve usta fırıncıların yer alacağı Artizan Ekmek alanında ziyaretçiler yüzlerce farklı çeşidi olan artizan ekmekleri tadabilecek; tahılın üretiminden mayasına, ölçü ve formülasyonlardan pişirme tekniklerine kadar özel yapım ekmeklerin öyküsü hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Artizan ekmek akımı

Artizan ekmekler doğal ekşi mayadan üretiliyor. Ekşi mayalı köy ekmeği, tam çavdar, tam buğday, siyez unlu, kızılca unlu, saz çavdarlı, zeytinli, üzümlü, domatesli biberiyeli, yaban mersinli fındıklı, pekmezli, tam sarı buğday, adaçaylı, kekikli, kahveli, kızılcıklı, beş tahıllı, çavdar kabuklu ve haşhaşlı, rustik, baget, flüt ekmek, çölyak ya da glüten hassasiyeti olanlar için özel ekmekler gibi yaratıcılığa açık binlerce çeşit artizan ekmek üretiliyor.

Endüstriyel mayanın yer almadığı, buğdaydan mayanın yapımına ve bazen 30 saati bulan pişirme süresine kadar yoğun emek isteyen artizan ekmek üretimi, her üründe lezzetseverlere farklı bir deneyim yaşatıyor. Hiçbir kimyasal madde barındırmayan, küçük bir dilimiyle bile doyuran ve tamamen organik malzemelerden üretilen artizan ekmek, bu yıl Sirha İstanbul’da usta ellerden çıkma yüzlerce farklı çeşidiyle fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.