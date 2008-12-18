Şişman aktivitede buluşalım!
Trend Show'09, 11-21 Aralık 2008 tarihleri arasında Muhabbet Kart ana ponsorluğunda 10 gün boyunca gençleri yeni trendler, trend belirleyici markalar ve ünlüler ile biraraya getirecek.
Tek kelimeye sığmayan Bugüne kadar milyonlarca genç tarafından tanınan ve her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla beklenen Trend Show'09, 11-21 Aralık 2008 tarihleri arasında Muhabbet Kart ana ponsorluğunda 10 gün boyunca gençleri yeni trendler, trend belirleyici markalar ve ünlüler ile biraraya getirecek.5. yılında 5 farklı konsept ile Türkiye'nin en ilham verici şehir festivaline dönüşen Trend Show, "müzik", "moda", "sanat", "tasarım" "kişisel gelişim" konularında gençleri, bu konuların Türkiye'deki en iyileri ile buluşturacak ve aynı zamanda, gençlerin kendi ürettiklerini sergileyebilecekleri interaktif bir vitrin olacak.
"Şehrin heryerinde ayrı bir show" diyerek, bu yıl etkinlik yapacağı mekan sayısını arttıran ve kapsama alanını genişleten Trend Show, Taksim Metro İstasyonun'dan, The Hall Performans Merkezine, Lütfi KIRDAR Anadolu Auditorium'undan, Santral İstanbul'a kadar bir çok mekanda birbirinden ilginç etkinlik organize ediyor.
Trend Show bilekliğin varsa Avantajlısın !
Katılımcılar adresinde yayınlanacak noktalardan ÜCRETSİZ temin edecekleri Trend Show Bileklikleri ile tüm Trend Show etkinliklerine indirimli veya ücretsiz katılmaya hak kazanacaklar. Bileklikler aynı zamanda birçok trend mekanda yiyecek - içeceklerde de extra indrim sağlayacak.
18 Aralık Perşembe
22:00 Portecho The Hall
19 Aralık Cuma
Saat: 23:00 Billie Ray Martin Mekan: Indigo
Saat: 23:00 Işın Karaca Jolly Joker Balans
Saat: 21:00 Zi Punt The Hall
Saat: 23:00 M.A.N.D.Y. Otto - Santral
Saat: 23:00 Bon Jovi Tribute Band Studio Live
20 Aralık Cumartesi
Saat: 24:00 Roy Ayers The Hall
Saat: 23:00 Italoboyz Indigo
Saat: 23:00 Mayday Jolly Joker Balans
21 Aralık Pazar
Saat: 15:00 Eti Crax Cover Fest 08: Final Jolly Joker Balans
Saat: 20:30 Trend Show Kapanış Partisi The Hall