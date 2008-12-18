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    HaberlerEtkinlikŞişman aktivitede buluşalım!
    18.12.2008 - 18:30 |

    Şişman aktivitede buluşalım!

    Trend Show'09, 11-21 Aralık 2008 tarihleri arasında Muhabbet Kart ana ponsorluğunda 10 gün boyunca gençleri yeni trendler, trend belirleyici markalar ve ünlüler ile biraraya getirecek.

    Şişman aktivitede buluşalım!

    Tek kelimeye sığmayan Bugüne kadar milyonlarca genç tarafından tanınan ve her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla beklenen Trend Show'09, 11-21 Aralık 2008 tarihleri arasında Muhabbet Kart ana ponsorluğunda 10 gün boyunca gençleri yeni trendler, trend belirleyici markalar ve ünlüler ile biraraya getirecek.5. yılında 5 farklı konsept ile Türkiye'nin en ilham verici şehir festivaline dönüşen Trend Show, "müzik", "moda", "sanat", "tasarım" "kişisel gelişim" konularında gençleri, bu konuların Türkiye'deki en iyileri ile buluşturacak ve aynı zamanda, gençlerin kendi ürettiklerini sergileyebilecekleri interaktif bir vitrin olacak.

    "Şehrin heryerinde ayrı bir show" diyerek, bu yıl etkinlik yapacağı mekan sayısını arttıran ve kapsama alanını genişleten Trend Show, Taksim Metro İstasyonun'dan, The Hall Performans Merkezine, Lütfi KIRDAR Anadolu Auditorium'undan, Santral İstanbul'a kadar bir çok mekanda birbirinden ilginç etkinlik organize ediyor.

    Trend Show bilekliğin varsa Avantajlısın !

    Katılımcılar adresinde yayınlanacak noktalardan ÜCRETSİZ temin edecekleri Trend Show Bileklikleri ile tüm Trend Show etkinliklerine indirimli veya ücretsiz katılmaya hak kazanacaklar. Bileklikler aynı zamanda birçok trend mekanda yiyecek - içeceklerde de extra indrim sağlayacak.


    18 Aralık Perşembe

    22:00 Portecho The Hall

    19 Aralık Cuma

    Saat: 23:00 Billie Ray Martin Mekan: Indigo
    Saat: 23:00 Işın Karaca Jolly Joker Balans
    Saat: 21:00 Zi Punt The Hall
    Saat: 23:00 M.A.N.D.Y. Otto - Santral
    Saat: 23:00 Bon Jovi Tribute Band Studio Live

    20 Aralık Cumartesi

    Saat: 24:00 Roy Ayers The Hall
    Saat: 23:00 Italoboyz Indigo
    Saat: 23:00 Mayday Jolly Joker Balans

    21 Aralık Pazar

    Saat: 15:00 Eti Crax Cover Fest 08: Final Jolly Joker Balans
    Saat: 20:30 Trend Show Kapanış Partisi The Hall

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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