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27.11.2019 - 16:24 |

Sivilcelerden ve aknelerden kurtulma yolları nelerdir? Asla bunu yapmayın!

Sivilcelerden kurtulma yolları çoğu zaman zorlayıcı olabiliyor ya da etkisini göstermesi zaman alabiliyor. Peki kimyasal madde kullanmadan evde sivilcelerden kurtulma yolları nelerdir?

Sivilcelerden ve aknelerden kurtulma yolları nelerdir? Asla bunu yapmayın!

Akne ve sivilceler en yaygın cilt problemlerinden. Özellikle stres altındayken daha çok ortaya çıkan sivilceler, en olmadık zamanlarda da bir anda belirebiliyor. Sivilcelerden kurtulma yolları çeşitli olsa da bazı durumlarda etkileri değişiklik gösterebiliyor.

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Peki pahalı ilaçlara başvurmadan, evde sivilcelerden kurtulma yolu var mıdır? Tabii ki var. Doğada bulunan birçok besin, kimyasal maddelerden daha etkili olabiliyor. İşte inatçı sivilcelerinize çözüm olabilecek sivilceden kurtulma yolları:

Aspirin
Aspirin, en ucuz ve hızlı olan sivilcilerden kurtulma yollarından biri. Her yerde bulunabildiği için kolayca uygulayabilirsiniz. Bir aspirine üç kaşık su ekleyerek yumuşatın. Hazırladığınız karışımı sivilceli bölgeye sürüp 30 dakika kadar bekletin. Kuruyup kendi kendine dökülmeye başlayınca ise bir pamukla temizledikten sonra bol suyla durulayın.

Aloe Vera
Her zaman olduğu gibi aloe vera yine cilt problemlerinin en etkili yollarından biri. Aloe vera sivilcelerinizin üzerine baskı uygular ve cildinizdeki fazla yağı alarak yağ dengesini korur. Böylece cildinizin rahatlamasını sağlar.

Diş Macunu
Eğer sivilceniz bir anda ortaya çıktı ve hızlı bir çözüm arıyorsanız, diş macunu tam da aradığınız şey. Makyajınıza başlamadan önce sivilceli bölgeye diş macunu sürdüğünüzde, etki edecektir. Fakat sivilceden kurtulmanın yollarında daha etkili bir sonuç istiyorsanız, uykudan önce diş macunu sürerek sivilceli bölgeye yedirmeniz gerekiyor. Sabah duruladığınızda sivilcenizin indiğini göreceksiniz.

Salatalık
Salatalık, özellikle cilt maskelerinin ana malzemesi. İçerdiği vitaminler sayesinde cildinizde beliren kızarmış sivilcelerin inmesini sağlayacaktır. Salatalıkları rendeledikten sonra birkaç damla limon suyu ekleyip akne oluşan bölgeye sürün. En fazla 15 dakika sonra bol suyla durulayın.

Bal ve tarçın
Bal doğal bir antibiyotik olduğu için en etkili sivilcelerden kurtulma yollarından biri. Üstelik cildinize sürdüğünüzde yapışacağından, ciltteki kirleri de temizler ve gözenekleri açar. Bal ile tarçını karıştırdıktan sonra yüzünüze uygulayıp 10 dakika beklerseniz, işe yarayacaktır. Temizlemek için ılık su kullanın.

Sarımsak
Sarımsak, yüksek antioksidan içermesiyle birlikte, aynı zamanda anti-bakteriyel, anti-mantar ve anti-virüs özelliklerine de sahiptir. Bu sebeple de sivilcelerden kurtulma yollarında en etkili çözümlerden biridir.
Sarımsak kullanarak sivilcelerinizden kurtulmanın iki yolu var. Birincisi sarımsak tüketmeye önem verin. Böylece sarımsak sadece cildinizi değil kanınızı da temizleyerek sivilce oluşumunu önleyecek. Diğer yolu ise sarımsağı günde birkaç defa sivilcenin üzerinde ovalamak. Eğer cildiniz sarımsağa karşı hassaslık gösteriyorsa, ezdiğiniz sarımsağa su ekleyip sürebilirsiniz.

Doğal su
En etkili ve sağlıklı sivilcelerden kurtulma yollarından biri de bol bol su tüketmek. Su ile birlikte daha kolay atılan toksinler sayesinde cilt daha az yorulur. Böylelikle sivilcelerin oluşumunu engeller.

Deniz tuzu
Tuzlu suyun sivilce üzerindeki pozitif etkileri de sivilcelerden kurtulma yollarından biri. Akne ve sivilceler suyla temas ettiklerinde kururlar. Bu yüzden sık sık yüzmek sivilcelerinize iyi gelecektir. Plajdan döndüğünüzde mutlaka nemlendirici kremlerle destekleyin.

Sivilcelerden ve aknelerden kurtulma yolları nelerdir Asla bunu yapmayın

Sivilcelerinizi asla ama asla sıkmayın

Sivilcelerden kurtulma yolları arıyorsanız aslında ilk yapmanız gereken şey sivilcelerinizi asla ama asla sıkmamak. Çoğu zaman sivilce sıkmak eğlenceli ve gerekli gelse de bu sivilcelerden kurtulma yolları içinde en sakıncalı ve kötü olanı. Çünkü sivilcenizi sıktığınızda bölgede daha çok iltihap oluşturursunuz ve bu iltihap zamanla iz bırakarak bölgede başka bakterilerin de oluşmasına sebep olur. Bu da sivilcelerinizi çoğaltır.

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