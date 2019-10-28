Siyah noktalara elveda!

Derinin alt katmanında salgılanan fazla yağ ve cilt yüzeyinde bulunan ölü deri ve biriken kirin sonucu oluşan siyah noktalar birçok cilt probleminin başında yer alıyor.

Cilt yüzeyinde bulunan yağ miktarı arttıkça açık gözeneklerde kir ve ölü derinin birikerek bu gözenekleri tıkaması sonucu daha da kolaylaşıyor. Bu döngünün sonunda ise siyah nokta problemi gittikçe artıyor.

Siyah noktalar genellikle burun, çene, alın ve yanak kısımlarında meydana gelir. Doğru temizlenmeyip, bakım yapılmadığı sürece ise gittikçe artar.

Cildinize çeşitli maskeler, siyah nokta bantları, tanecikli ya da soyulabilen peelingler uygulayarak siyah nokta oluşumunu durdurabilirsiniz. Ancak uygulayacağınız doğal karışımlar, bu yöntemler arasında en risksiz olanı.

Aşağıdaki tarifi peeling yapar gibi yüzünüze sürüp bekletin. Daha sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayarak temizleyin.

Malzemeler:

• 3 yemek kaşığı bal

• 2 yemek kaşığı yoğurt

• 1 fincan yulaf unu