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20.08.2019 - 12:10

Siyatik ağrısını diğer ağrılarla karıştırmayın!

Vücudumuzun en kalın ve en uzun siniri olan siyatik siniri, sıkışması halinde dayanılmaz ağrılara neden olmaktadır. Girişimsel Fizik Tedavi Uzmanı Aşkın Nasırcılar, siyatik ağrısına çare olabilecek doğal tedavi yöntemlerini anlattı.

Siyatik ağrısını diğer ağrılarla karıştırmayın!

Siyatik sinir beldeki sinirlerin birleşerek oluşturduğu el parmağınız kadar kalınlıkta ve vücudumuzun en uzun siniridir. Siyatik siniri oluşturan liflerden birinin herhangi bir sebeple sıkışması durumunda belden ayak tabanı ve parmaklara kadar yayılan bölgede gelişen ağrı siyatik ağrısı olarak tanımlanır.

Girişimsel Fizik Tedavi Uzmanı Aşkın Nasırcılar, siyatik ağrısının tedavilere oldukça dirençli ve can sıkıcı bir ağrı türü olduğunu belirterek “Klasik ağrı kesicilerin fayda sağlamadığı bu rahatsızlıkta hasta ağrısı nedeniyle güçlü ağrı kesicilere yönelir ancak bu durum sıklıkla faydadan çok zarara neden olur.” diye belirtti.

Siyatik Ağrısını Diğer Ağrılarla Karıştırmayın!

Girişimsel Fizik Tedavi Uzmanı Aşkın Nasırcılar, yaşayanlar tarafından dirençli ve amansız olarak tanımlanan siyatik ağrısının genellikle;

•Bacak arkasında yoğunlaşan, üst kalçadan ayağa doğru yayılan
•Diz dış yanından ayak bileğine doğru yayılan
•Kalça arkasında ve ortada yoğunlaşan, şekilde görüldüğünü belirtti.

Siyatik ağrısını şiddetlendirebilen hareketler;

•Omurgayı sıkıştıran veya kısaltan hareketler
•Uzun süre kambur pozisyonda oturmak
•Uzun süre oturmak
•Uzun süreli veya vücudu zorlayacak şekilde eğilmek, şeklinde sıralanabilir.

Siyatik Ağrısı Kimlerde Görülür?

Aşkın Nasırcılar, siyatik ağrısının tüm bel ağrılarının yaklaşık %5 ila %10'unu oluşturduğunu belirterek “Bu yüzdeler, kişisel ve mesleki etmenlere bağlı olarak her bireye göre değişir. Söz konusu etmenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

•Yaşlanma
•Ortalamanın Üzerinde Boy Uzunluğu
•Stres
•Obezite veya fazla kilo
•Uzun Süre Oturma
•Sigara Kullanma
•Uzun Süre Titreşim-Sallanma Hareketine Maruz Kalınan İş veya Etkinlikler (örneğin, kamyon sürücüleri)

Yukarıdaki etmenler, siyatik ağrısına neden olan ve iyileşmeyi zorlaştıran etmenler arasındadır.” diye belirtti.

Siyatik Ağrısının Tedavisi Mümkün

Girişimsel Fizik Tedavi Uzmanı Aşkın Nasırcılar, kişiyi güçten düşürecek kadar ciddi ağrılara sebep olan siyatik ağrısının yeni tedavi yöntemleri ile kontrol edilebildiğini belirtti. Nasırcılar, “Günümüzde, güvenli, etkili, minimal girişimsel ve ciddi kronik siyatik ağrısı vakalarını cerrahi veya hastane yatışı olmaksızın iyileştiren ileri rejeneratif tıp teknikleri bulunmaktadır.” diye konuştu.

Siyatik Tedavisinde İlaçsız Yöntemler

Siyatik ağrısının genelde tekrarlar nitelikte olduğunu belirten Girişimsel Fizik Tedavi Uzmanı Nasırcılar, “Çoğu hasta güçlü (ve genellikle bağımlılık yapan) ağrı kesici ilaçlara yönelir. Bir kısım hastanın da opere olması gerekebilir. Bununla birlikte, birçok bilimsel çalışma, siyatik ağrısının giderilmesinde etkili olan güvenli tedavilerin olduğunu göstermektedir.” diye konuştu.

Bu yöntemler:

•Karyopraktik-Manuel Tedavi
Akupunktur ve Masaj Tedavisi
•Yoga ve Esneme
•Egzersiz
•Isı Bantları
•Enflamasyonun Giderilmesi
•SVF ve PRP enjeksiyonları, şeklinde sıralanabilir.

Yukarıdaki terapi yöntemlerinin hepsi uzun bir süredir siyatik ağrısı için güvenli, etkili, alternatif tedaviler olarak belirlenmiştir.
Kayropraktik, akupunktur, yoga, masaj ve enjeksiyon yoluyla yapılan girişimsel tedavilerle ilgili olumsuz herhangi bir yan etki bulunmadığını belirten Nasırcılar “Bu yöntemlerin aşağıda sıralanan etmenler de dahil olmak üzere sağlık için oldukça faydası vardır:

•Düşük stres seviyesi
•Hareket aralığında gelişme
•Tekrarlayan yaralanmalara veya yeni yaralanmalara karşı savunma oluşturma
•Bağışıklık sistemini güçlendirme” şeklinde konuştu.

Siyatik tedavisinde rejeneratif tıbbın büyük avantajlar sağladığını belirten Aşkın Nasırcılar, “Rejeneratif tedaviler, daha hızlı iyileşme ve rehabilitasyon için daha az zaman harcanmasını sağlar.” diye konuştu.

 

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