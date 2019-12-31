31.12.2019 - 10:53 |
"Sizden Gelenler"le sevdikleriniz artık Milliyet'te!
Anılar paylaştıkça güzel. Anılarınızı unutulmaz kılmak isteyenlere Milliyet’ten unutulmaz fırsat! “Sevdiklerinize yeniyıl hediyesi vermek için haydi onların fotosunu yollayın yayımlayalım!”
En sevdikleriniz; aileniz, kediniz, bebeğiniz, arkadaşınız artık Milliyet’te! Üstelik tek bir mesajla…
Milliyet'te iz bırakmak için yapmanız gereken "FOTO" yazıp mesajınızı 6688'e göndermek. Fotoğraflarınız çok özel mesajlarınızla birlikte Milliyet'te yayınlanacak ve onlara unutulmaz bir hediye vermiş olacaksınız.