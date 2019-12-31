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HaberlerEditörün Seçtikleri Haberleri "Sizden Gelenler"le sevdikleriniz artık Milliyet'te!
31.12.2019 - 10:53 |

"Sizden Gelenler"le sevdikleriniz artık Milliyet'te!

Anılar paylaştıkça güzel. Anılarınızı unutulmaz kılmak isteyenlere Milliyet’ten unutulmaz fırsat! “Sevdiklerinize yeniyıl hediyesi vermek için haydi onların fotosunu yollayın yayımlayalım!”

"Sizden Gelenler"le sevdikleriniz artık Milliyet'te!

En sevdikleriniz; aileniz, kediniz, bebeğiniz, arkadaşınız artık Milliyet’te! Üstelik tek bir mesajla…

Milliyet'te iz bırakmak için yapmanız gereken "FOTO" yazıp mesajınızı 6688'e göndermek. Fotoğraflarınız çok özel mesajlarınızla birlikte Milliyet'te yayınlanacak ve onlara unutulmaz bir hediye vermiş olacaksınız.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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