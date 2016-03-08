Slava’nın masalsı şovu yeniden sahnede!

Slava Polunin’in sahneye koyduğu büyüleyici bir aile show’u olan ‘Slava’s Snowshow’, 24 Şubat -6 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM organizasyonu ile ilk kez İstanbul’daki izleyicilerle buluştu. Slava Polunin’in hayal dünyasında çıktığımız yolculuk, show’un gösterildiği onlarca ülkede olduğu gibi Türk izleyicisi tarafından da çok sevildi. Bu unutulmaz deneyimi kaçıranlar ve tekrar yaşamak isteyenler için Slava’s Snowshow, 19-24 Nisan tarihleri arasında Zorlu PSM’deki gösterilerine devam edecek.

İlk sahnelendiği günden bu yana 82 yıldır onlarca ülkede, yüzlerce şehirde, binlerce gösteri yaparak, her milletten, yaştan, cinsiyetten milyonlarca izleyiciyi büyüleyip, hayalgüçlerinin özgür kalmasını sağlayan Slava’nın palyaçolarının interaktif gösterisi Slava’s Snowshow’un detayları çok yakında açıklanacak.