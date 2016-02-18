Slava’nın Snow Show’u 24 Şubat’ta Zorlu PSM’de

Slava's Snowshow, Türkiye'de ilk kez 24 Şubat - 6 Mart 2016 tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde!

Slava Polunin’in sahneye koyduğu büyüleyici bir aile show’u olan ‘Slava’s Snowshow’, Zorlu PSM organizasyonu ile ilk kez Türk izleyicisiyle buluşuyor.Hayaller ve peri masallarından ilham alarak, dünya çapında milyonlarca izleyiciyi büyüleyici bir gösteriye ortak eden Slava’s Snow Show,24 Şubat’tan 6 Mart’a kadar, büyükleri çocukluklarına geri götürecek.

70’li yıllarda kültürel bir ikon haline gelen efsanevi palyaço Slava Polunin, günümüzde halen popülerliğini korumaktadır. O günden bu yana, tiyatro ve sokak gösterileri için sayısız prodüksiyona imza atmış, en yenilikçi sokak tiyatrolarını biraraya toplamıştır.

Slava Polunin hakkında:

- 1950 yılında dünyaya gelen Slava Polunin, dünyanın en ünlü palyaçolarından birisidir.

- İşini büyük bir tutku ve başarıyla sahiplenmesi, dünyanın en önemli performans sanatçılarının arasında yer almasını sağlamıştır.

- Polunin, The Times tarafından "Dünyanın en başarılı palyaçosu" olarak tanımlanmıştır.

- Palyaçoluk sanatını yaymak konusundaki tutku ve başarısı, bugüne kadar yetiştirdiği yüzlerce genç palyaçoyla karşılığını bulmuştur.

- Slava Polunin sadece palyaçoluk sanatında değil, birçok sanat dalında aktif olarak performans sergilemiştir. Ama önceliğinde hep palyaçoluk sanatı oldu ve bu şekilde tanınmak istemiştir.

- Gençlik yıllarındaki Charlie Chaplin sevgisi, onu sanata yaklaştıran en büyük unsur olmuştur. Slava Polunin, başarılı Chaplin taklitleriyle okul tiyatorsunda büyük başarı kazanmıştır.

- 1968'de Litsedeyi isimli pandomimtiyatrosunu kurmuştur.

- Gold Angle, Gold Nose, Triumph ve Laurence Olivier Ödülü başta olmak üzere prestijli ödüller kazanmıştır.

- Slava's Snowshow haricinde, Asisyai-revue ve Diabolo gibi ses getiren şovlara da hayat vermiştir.

- Birçok filmde oyuncu olarak yer almıştır.

- 2002 yılında senaryosunu yazdığı Clown isimli kısa filmde kendisini canlandırmıştır.

- 2016 yılında vizyona girecek Hoffmaniada isimli stop motion animasyon filminde bir karakteri seslendirecektir.

Tarih :24 Şubat 20:30, 25 Şubat 20:30, 26 Şubat 20:30, 27 Şubat 15:00 ve 20:00,28 Şubat

14:30 ve 19:30, 1 Mart 20:30, 2 Mart 20:30, 3 Mart 20:30, 4 Mart 20:30, 5 Mart 15:00

ve 20:00, 6 Mart 14:30 ve 19:30



Yer : Zorlu PSM Ana Tiyatro

Bilet fiyatları :165 TL, 130 TL, 90 TL

