Snowcell bakımı nedir?

Cilt lekeleri pek çoğumuzu rahatsız etmektedir. Son yıllarda uygulanan en etkili yöntemler arasında gösterilen snowcell enzim peeling uygulamaları, hastayı sosyal hayatından uzaklaştırmadan uygulanabilmesi ve acısız bir yöntem olması sayesinde tercih edilen tedavi yöntemleri arasında yer almaktır. Güneş koruyucu kullanmak şartıyla dört mevsim rahatlıkla yapılabilen bir yöntemdir. Peeling deyince ilk akla gelen cilt soyma işlemidir, ancak snowcell yönteminde, kimyasal peeling uygulamasında yapıldığı gibi cildin üst tabakasını soyma gibi bir işlem yoktur. Enzim peeling sayesinde ciltte lekelenmeye neden olan enzim baskılanarak cilt renginin açılması sağlanır. Uygulamadan daha iyi sonuç almak için rollerla beraber yaptığımız bu yöntemle kişinin cildi soyulmadan tedavi edilmekte, lekeleri azalmakta ve tekrar oluşması engellenmiş olunuyor. Uygulama süreci serumla cildin nemi arttırılıp, büyüme faktörleri peptit ve antioksidan içeriklerle cildin ihtiyacı olanlar sağlanarak tedavi süreci tamamlanmaktadır.

Neden Hollywood Cilt Bakımı Deniliyor

Uygulamanın içeriğinde yer alan % 70 Askorbik asit (C vitamini), Arbutin, Kojik asit, Kolajen, Peptidler, Hint Bektaşi üzümü özütü gibi lekelerin tedavi edilmesi ve yok edilmesinde oldukça etkili olan bu içeriklerin desteğiyle uygulama sonrasında kişinin cildinde gözle görülür bir aydınlanma ve açılma görülmektedir. Bu etkilerinden dolayı da Hollywood yıldızları gibi açık, pürüzsüz ve parlak bir cilde kavuşulmasının etkisiyle pek çok kişi tarafından Holywood cilt bakımı olarak da tanımlanmaktadır.