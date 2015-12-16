Socrates Dergi'nin yılbaşı partisi

"Socrates Dergi olarak okurlarımızla, en azından bir bölümüyle buluşabilmek için bir yılbaşı partisi düzenliyoruz. Yeni yıla daha fazla umut, hayal ve berrak zihin ile girebilmek için sizleri bekliyoruz. Ayrıca parti için bilet alan ilk 40 kişiye de küçük bir sürprizimiz olacak. Korkmayın size derginin çeşitli nüshalarını dağıtmayacağız. İyi seneler..."

Tarih: 25 Aralık 2015

Saat: 21.00

Yer: Salon İKSV, İstanbul

Bilet Fiyatı: 30.00 TL