16.12.2015 - 15:12 |
Socrates Dergi'nin yılbaşı partisi
25 Aralık günü Socrates Dergi bir yılbaşı partisi düzenliyor. Okurları buluşturan yılbaşı partisine İKSV ev sahipliği yapıyor.
"Socrates Dergi olarak okurlarımızla, en azından bir bölümüyle buluşabilmek için bir yılbaşı partisi düzenliyoruz. Yeni yıla daha fazla umut, hayal ve berrak zihin ile girebilmek için sizleri bekliyoruz. Ayrıca parti için bilet alan ilk 40 kişiye de küçük bir sürprizimiz olacak. Korkmayın size derginin çeşitli nüshalarını dağıtmayacağız. İyi seneler..."
Tarih: 25 Aralık 2015
Saat: 21.00
Yer: Salon İKSV, İstanbul
Bilet Fiyatı: 30.00 TL