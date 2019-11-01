Soğuk havalarda teras dekorasyonu nasıl yapılır?

Sadece ilkbahar ve yaz için değil sonbahar sezonunda da en çok tercih edilen alanlardan biri olan teraslar, yepyeni dekorasyonlarıyla kullanılmayı bekliyorlar. Çoğunlukla bir koltuk ve masa dekorasyonuyla kullanımı gerçekleşen bu alanlara, birazcık emek vererek doğanın iç açıcı ruhunu yansıtmanız mümkün.

Alanın korunaklı olmasına özen gösterin

Soğuk havalarda dış alanlarda vakit geçirmeye zorlanabiliriz. Bu nedenle terasınızı kışa hazırlarken ve kış bahçesi yaptırırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, alanın korunaklı olmalı. Açılır-kapanır pencere ya da kapıları tercih ederek, oluşturacağınız bahçenin hem kış aylarında korunaklı hem de yaz aylarında ferah olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra ısı izolasyonun özen göstermeniz gerekiyor. Eğer gerekli ise pencere ve kapı değişimlerini de yaptırmanız gerektiğini belirtmeden geçmeyelim. Çünkü kapılar ve pencereler, ısı kaybına neden olabilen alanların başında geliyor

Duvarlarınızı ve zemininizi yeniden dekore edin

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak dekoratif ürünler tercih edin. Fakat bunlardan önce dekorasyonun temel taşı olarak da görebileceğimiz zemin ve duvar dekorasyonuna önem vermelisiniz. Zemin ve duvar dekorasyonu yaparken de evinizin diğer alanlarında yaptığınız uygulamaları hayata geçirebilirsiniz. Örneğin duvarları isterseniz boyayabilir isterseniz de duvar kâğıdı ile kaplayabilirsiniz. Zeminlerde ise seramiklerin yanı sıra parke ya da bahçe yer döşemelerini de kullanabilirsiniz. Bu arada yaşam alanlarınızda olduğu gibi hoş bir kilim ya da halı sermeyi de unutmamalısınız.

Nasıl zaman geçirmek istediğinize karar vermek, dekorasyona yön verir

Oluşturacağınız bu alanda hangi amaçla zaman geçirmek istiyorsunuz? Amacınız sadece kış bahçesine geçip oturmak ve sevdiklerinizle keyif yapmak mı, yoksa burada hobilerinize zaman ayırarak kış balkonu/kış bahçesini daha verimli bir şekilde kullanmak mı istiyorsunuz? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar, kış balkonu dekorasyonuna yön verecektir. Örneğin bu alanda sadece çay-kahve keyfi yapmayı planlıyorsanız oturma odası dekorasyonunda olduğu gibi oturma grubuna, bir kanepeye, hatta küçük bir konsol ve orta sehpaya, masaya yer verebilirsiniz. Eğer amacınız bu alanda hobilerinize zaman ayırmak ise o halde bir hobi köşesi yapabilirsiniz.

Alanınızı renklendirin!

Kış bahçenizi dekore etmenin aslında salon dekorasyonu yapmaktan hiçbir farkı yok! Yani salonunuzda kullandığınız dekoratif ürünlere bu alanda da yer verebilirsiniz. Örneğin duvarlarınızı tablo ve çerçeveler ile süsleyebilir, vazolara rengârenk çiçekler koyabilir, bu alanda bitki yetiştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra kış balkonu aydınlatma ürünlerinde de alanda uyguladığınız dekorasyon tarzına uygun ürünler tercih etmeyi es geçmemelisiniz. Elektrik bağlantısı ile çalışan aydınlatma ürünlerinin yanı sıra hem kış bahçesi dekorasyon ürünleri arasında yer alan hem de alanın aydınlatmasında kullanılan bahçe fenerleri ve meşaleleri de alanı güzelleştirecek detaylardan.