Soğuk kış günlerine yaz sıcaklığı: Kazaklar

Tommy Hilfiger erkek koleksiyonunda yer alan ve sıcak tutan yünlü kazaklarda Fair Isle veya ekose desenler koleksiyona cesur bir yorum getirirken nötr tonlar ile markanın kırmızı, beyaz ve lacivertten oluşan imza renkleri canlı yeşil ve sarı detaylarla zenginleşiyor. Sıfır yaka kazaklar Tommy Hilfiger imzasını üzerinde taşıyan stillerini altın rengi işlemeli Tommy armalarıyla modernize ediyor.

Tommy Hilfiger kadın koleksiyonunda yıkanabilir lüks yünlü, yeniden yorumlanan kazaklar gibi stiller öne çıkıyor. Kıvrık yakalı kazak ve hırkaların yanı sıra koleksiyonda yıkanabilir yün kazaklar, pembe, beyaz ve mavi Fair Isle desenli krem rengi kazaklar yer alıyor.

Tommy Hilfiger erkek çocuk koleksiyonunda; blok renkli kırmızı, beyaz ve lacivert kalın örgü kazaklar ile yıldızlı ve çizgili desende süveterler dikkat çekiyor. Balıkçı yaka kazaklarda eğlenceli bilgisayar oyunu esintili desenler ve “TOMMY HILFIGER” yazıları göze çarpıyor.

Tommy Hilfiger kız çocuk koleksiyonunda yer alan yıldız ve çizgi desenli, çıkarılabilir atkılı, yumuşak naylon ve yünlü, kalın örgü kazak gardropların baş tacı olmaya aday… Tommy Hilfiger’ın kız çocukları için tasarladığı koleksiyonda kırmızı, beyaz ve lacivert blok renkli, zikzak desenli kazaklar büyük ilgi görüyor.

TommyJeans koleksiyonunun kadı ve erkek koleksiyonundaki kazaklarda ise yıldızlı ve çizgili, kırmızı, beyaz, lacivert kalın örgüler ön plana çıkıyor. Kalın örgü üstlerde zengin işlemeli Amerikan grafik desenler ile kırmızı ve beyaz detaylar yer alıyor.