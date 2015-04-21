Sohbet ve dinginliğe yolculuk

Mitoloji üzerine gerçekleştirilecek sohbette inanılanlar ve semboller irdelenirken sohbetin sonunda Metin Hara meditasyon çalışması gerçekleştiriyor



‘Modern Çağ Dervişi’ olarak anılan Metin Hara’nın kurucusu olduğu Trust Human Academy, fizikçi yazar Erhan Altunay’la özel bir sohbet düzenliyor. 23 Nisan Perşembe günü saat 19.30’da gerçekleşecek interaktif sohbetin konu başlığı ‘Mitoloji ve Meditasyon’.



İnteraktif sohbet mitolojiyle açılacak



Ruh ve beden sağlığı üzerine eğitimler veren ve workshoplar düzenleyen Trust Human Academy’de gerçekleşecek interaktif sohbette ‘Mitler nasıl oluşur?’ ve ‘Mitolojik sembolizm arketipler’ başlıklarıyla ‘Mitoloji’ konusu açılacak. Aynı zamanda sohbet insanın kendini tanıması ve algısını doğru yönetmesi ile ilgili önce geçmişten ve semboller tarihinden beslenecek ardından da modern anlayışlarla örneklendirecek. Yaşamı ve yaşamda insanın yerini sorgulayacak sohbet ‘Ben’in merkezinde egoların törpülendiği başka bir farkındalık sürecine değinecek. Gerçekleşecek sohbete dinleyiciler de aktif olarak katılabilecek ve kavramlar birlikte irdelenecek.



Sohbetin ana konuşmacısı Erhan Altunay nükleer enerji mühendisi ve Türkçe’de ilk paganizm kitabı ‘Paganizm; Kadim Bilgeliğe Giriş’in yazarı olarak tanınıyor. Mitoloji ve kuantum mekaniği üzerine akademik çalışmaları da bulunan Altunay İngilizce, Fransızca ve Latince biliyor.



İnteraktif sohbetin sonunda Metin Hara ile meditasyon çalışması



İnsanın kendini keşfine değinilen ve uzun süre en çok satanlar listesinin zirvesinde yer alan Aşkın İstilası-Yol kitabının yazarı Metin Hara, sohbetin sonunda katılımcılarla bir meditasyon çalışması gerçekleştirecek. Hep birlikte yapılacak meditatif çalışma her katılımcıyı kendine ait içsel bir yolculuğa davet edecek.

Her Perşembe İstanbul Akatlar’da bulunan Trust Human Academy’de ruh ve beden sağlığı üzerine yeni bir sohbet gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi ve randevu 0212 284 00 99 ve 0543 360 90 49 numaralı telefonlardan ve www.insanaguven.com adresinden alınabiliyor.