BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,68ALTIN277,45-0,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikSokak dansçılarından Kuğu Gölü dansı
    22.02.2016 - 17:28 |

    Sokak dansçılarından Kuğu Gölü dansı

    Fredrik Rydman’ın bir Çaykovski klasiği olan Kuğu Gölü balesinden uyarladığı muhteşem gösterisi “Swan Lake Reloaded” Türkiye'de...

    Sokak dansçılarından Kuğu Gölü dansı

    Dünyanın en çok sahnelenen gösterisi Kuğu Gölü, bu kez sokak dansı versiyonuyla Nisan ayında İstanbul ve Ankara’da izleyiciyle buluşacak.

    Çaykovsky’nin başyapıtı Kuğu Gölü’nü yeniden yorumlayarak breakdansı sahneye taşıyan ünlü koreograf Fredrik Rydman, fantastik bir dansla unutulmaz bir sahne gösteri sunmaya hazırlanıyor. Tempolu dans koreografisi ve remiks müzikleriyle nefesleri kesecek olan Swan Lake Reloaded, dünya turnesi kapsamında 1-3 Nisan tarihlerinde Ankara Congresium sahnesinde, 8- 10 Nisan tarihlerinde ise İstanbul Zorlu PSM’de olacak. Yaklaşık 20 bin sanatseverle buluşacak olan Swan Lake Reloaded’nın sanat grubu içinde dünyanın önde gelen break dans üstadları sahne alacak.

    Uyuşturucuya karşı Kuğu Gölü Balesi

    Misyonu tüm dünyada uyuşturucu karşıtı olarak bilinen ünlü koreograf Fredrik Rydman tarafından sahneye konulan Swan Laked Reloaded, bilinenin aksine “Aşk ve sevginin değiştiremeyeceği hiçbir şey yoktur” mottosuyla çıkış yapıyor. Aşk ve hırsın, bağımlılık ve kandırmacanın hikâyesinin anlatıldığı, “Swan Lake Reloaded”da Çaykovsky sokak dansçılarıyla buluşuyor. İyi ile kötünün amansız mücadelesi, tempolu müzikler ve enerji yüklü ve iddialı danslarla sahneye taşınıyor.

    Biletler satışa çıktı

    1-3 Nisan 2016’da Ankara Congresium’da, 8- 10 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul Zorlu PSM’de sahnelenecek olan muhteşem gösterinin biletleri Biletix’te…

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber