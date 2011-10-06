Sokakta hayat, Kadıköy'de parti var!

“Sokakta Hayat Var” projesi, keyifli yaz mevsiminin sona erdiği şu günlerde açık havada müziğin ve eğlencenin tadını çıkarmak isteyen İstanbullular için mükemmel bir fırsat sunuyor. Efes Pilsen’in katkılarıyla 9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan “Sokakta Hayat Var” partisi, hayatın dolu tarafını hep beraber kutlamak isteyen herkesi Kadıköy Güneşli Bahçe Sokak’ta buluşturacak.

“Sokakta Hayat Var” partisi ile sokakta dolu dolu müziğe ve eğlenceye merhaba diyecek olan katılımcılar, Carnaval Turko bandosu, konserler, çeşitli şovlar ve DJ&Anilive gösterisi ile açık havada eğlenmenin keyfini çıkaracaklar.

Circus ve son zamanların en popüler yerli gruplarından Model sahnede…



Circus’un canlı sahne performansıyla başlayacak olan parti, son dönemin sevilen gruplarından Model’in vereceği konser ile devam edecek.

Bu hayata herkes davetli!



Efes Pilsen’in ev sahipliğinde “Sokakta Hayat Var”, bu yaz geride bıraktığımız Nişantaşı Atiye Sokak ve İzmir Büyük Park partilerinden sonra şimdi de Kadıköy sokaklarına eğlenceyi taşıyacak. Tüm İstanbulluları renkli ve eğlenceli bir dünyada hayatın güzelliklerini paylaşmaya davet eden etkinliğe katılım ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

PROGRAM



Sokak’ta Eğlence 14.30 – 17.30

Carnaval Turco Sokak Bandosu

Canlı Video-Art Performansı

İllüzyon Gösterisi

Sokak Lezzetleri

Tarot Falı

Gezici Fotoğraf Ekibi

Circus Konseri 18.30 – 20.00

Model Konseri 20.30 – 21.30

DJ Set 21.45 – 22.30