“Sokakta Hayat Var” diyenler bu partide buluşuyor!

Ünlü şarkıcı Metin Arolat ve son dönemde şarkıları dillere dolanan müzik grubu Model, 21 Mayıs Cumartesi gecesi Nişantaşı Atiye Sokak’ta düzenlenecek “Sokakta Hayat Var” partisi ile hayranlarıyla buluşuyor.

Nişantaşı Atiye sokağın trafiğe kapatılmasından sonraki ilk organizasyon olan “Sokakta Hayat Var” partisinde Model grubu sahneye çıkacak ve en sevilen şarkılarıyla herkesi coşturacak! Metin Arolat ise, DJ performansıyla eğlenceyi devam etttirecek.

DJ Performansı ve MC Aktiviteleriyle 21 Mayıs 2011, Cumartesi saat 15.00 itibariyle başlayacak etkinlikler arasında Grafiti Workshop, Sokak Bandosu, DJ&Anilive Performansı, Duvar Stencil Workshop, Sokak Dansı Gösterileri yer alıyor. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklere herkes katılabilir!

Sokakta Hayat Var, Sende Yerini Al!

Program:



DJ Performansı ve MC Aktiviteleriyle 15.00-19.00

Grafiti Workshop 15.00-16.00

Sokak Bandosu 16.00-16.30

MC 16.30-17.00

DJ&Anilive Performansı 17.00-17.30

Duvar Stencil Workshop 17.30-18.30

Sokak Bandosu 18.30-19.00

MC 19.00-19.30

Sokak Dansı Gösterileri 20.00-20.30

Model Konseri 20.00-21.30

DJ Performansı

Metin Arolat 21.30-23.00

MC 23.00