Sömestir tatilinde Faber-Castell eğlencesine davetlisiniz!

Faber-Castell ile sömestir tatilinde tüm istekleriniz gerçeğe dönüşecek!



Hem yaratıcılıklarını sergilemek, hem de el becerini geliştirmek isteyen tüm çocukları, sömestir tatilinde Rahmi Koç Müzesi ve İstanbul Oyuncak Müzesi’nde düzenlenecek Faber-Castell atölyelerine bekliyoruz…

21 Ocak 2012 Cumartesi Atölyeleri:

Etkinlik: “Çubuklu Pijamalığım” Tasarım Atölyesi

Yer: Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Birimi / Fenerbahçe Vapuru

Tarih: 21 Ocak 2012, Cumartesi

Saat:14:00-15:30

Yaş Grubu: 8-10



Etkinlik detayı: Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Birimi ve uzman eğitimciler eşliğinde, 8 – 10 yaş arasındaki çocuklar, sevimli bir pijamalık yapacaklar! Atölyeye pijamalarını yanlarında getirecek çocuklar, her sabah uyandıklarında pijamalarını çıkararak asacakları sıcacık kollar tasarlayacaklar. Bu sevimli pijamalık; pijamaları gün boyu saklarken, yatak odalarına da renk katacak.

*Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki “Çubuklu Pijamalığım” Tasarım Atölyesi’ne katılmak için 0212 369 66 00 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Atölye için kişi başı katılım ücreti 30TL’dir.

Etkinlik: “Annem için ben yaptım” Tasarım Atölyesi

Yer: İstanbul Oyuncak Müzesi

Tarih: 21 Ocak 2012, Cumartesi

Saat: 11:00-13:00

Yaş Grubu: 4-8

Etkinlik detayı: “Faber-Castell’le Hayallerim Atölyesi” kapsamında düzenlenecek atölyede, çocuklar anneleri için hediyeler tasarlayacak. Atölyede anneleri için en özel armağanı hazırlayacak çocuklar, tüm sevgilerini de hediyenin içine gizleyerek annelerine sürpriz yapacaklar. Çocuklar; bu eğlenceli atölye öncesinde ise müzeyi gezerek, mekanın masalsı dünyasıyla tanışacaklar.

*Atölye çalışmasına katılmak için 0 216 359 45 50 - 51 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Atölye çalışmaları müze ziyaretçilerine ücretsizdir. Müze giriş ücreti; tam bilet 8 TL, indirimli bilet 5 TL.



28 Ocak 2012 Cumartesi Atölyeleri:

Etkinlik: “Konuşan Heykeller” Heykel Atölyesi

Yer: Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Birimi / Fenerbahçe Vapuru

Tarih: 28 Ocak 2012, Cumartesi

Saat:11:00-12:00

Yaş Grubu: 4-6

Etkinlik detayı: Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Birimi ve uzman eğitimciler eşliğinde, 4 – 6 yaş arasındaki çocuklar, konuşan heykeller yapacaklar. Atölyede heykel sanatını yakından tanıyarak taşa, toprağa ya da hamura hayat verecek çocuklar, ilk heykellerini yaratacaklar.

*Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki “Konuşan Heykeller” Heykel Atölyesi’ne katılmak için 0212 369 66 00 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Atölye için kişi başı katılım ücreti 30TL’dir.

Etkinlik: “Babam için ben yaptım” Tasarım Atölyesi

Yer: İstanbul Oyuncak Müzesi

Tarih: 28 Ocak 2012, Cumartesi

Saat: 11:00-13:00

Yaş Grubu: 4-8

Etkinlik detayı: “Faber-Castell’le Hayallerim Atölyesi” kapsamında düzenlenecek atölyede, çocuklar babalarına çok sevecekleri hediyeler tasarlayacaklar. Atölyede babaları için en özel armağanı hazırlayacak çocuklar, tüm sevgilerini de hediyenin içine gizleyerek babalarına sunacaklar. Çocuklar; bu eğlenceli atölye öncesinde ise müze içinde keyifli bir yolculuğa çıkacaklar.

*Atölye çalışmasına katılmak için 0 216 359 45 50 - 51 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Atölye çalışmaları müze ziyaretçilerine ücretsizdir. Müze giriş ücreti; tam bilet 8 TL, indirimli bilet 5 TL.

4 Şubat 2012 Cumartesi Atölyeleri:

Etkinlik: “Ressam Hüsamettin Koçan’ı tanıyoruz” Resim Atölyesi

Yer: İstanbul Oyuncak Müzesi

Tarih: 4 Şubat 2012, Cumartesi

Saat: 11:00-13:00

Yaş Grubu: 4-8

Etkinlik detayı: Faber-Castell’le Hayallerim Atölyesi” kapsamında düzenlenecek atölyede; ünlü ressam Hüsamettin Koçan’ı tanıyacaklar. Atölyede, Ressam Hüsamettin Koçan’ın eserlerini görerek ilham alacak çocuklar, yorumlarına kendi üslüplarını katarak resim yapacaklar. Çocuklar; bu sanat dolu atölye öncesinde ise müzeyi gezecekler.

*Atölye çalışmasına katılmak için 0 216 359 45 50 - 51 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Atölye çalışmaları müze ziyaretçilerine ücretsizdir. Müze giriş ücreti; tam bilet 8 TL, indirimli bilet 5 TL.