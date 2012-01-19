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    HaberlerEtkinlikSömestir tatilinde Faber-Castell eğlencesine davetlisiniz!
    19.01.2012 - 13:00 |

    Sömestir tatilinde Faber-Castell eğlencesine davetlisiniz!

    Konuşan bir heykeliniz mi olsun istersiniz yoksa sevimli bir pijamalığınız mı? Belki de içine sevginizi saklayabileceğiniz anne ve babanıza özel hediyeler tasarlamayı diliyorsunuz…

    Sömestir tatilinde Faber-Castell eğlencesine davetlisiniz!

    Faber-Castell ile sömestir tatilinde tüm istekleriniz gerçeğe dönüşecek!


    Hem yaratıcılıklarını sergilemek, hem de el becerini geliştirmek isteyen tüm çocukları, sömestir tatilinde Rahmi Koç Müzesi ve İstanbul Oyuncak Müzesi’nde düzenlenecek Faber-Castell atölyelerine bekliyoruz…

    21 Ocak 2012 Cumartesi Atölyeleri:

    Etkinlik: “Çubuklu Pijamalığım” Tasarım Atölyesi
    Yer: Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Birimi / Fenerbahçe Vapuru
    Tarih: 21 Ocak 2012, Cumartesi
    Saat:14:00-15:30
    Yaş Grubu: 8-10


    Etkinlik detayı: Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Birimi ve uzman eğitimciler eşliğinde, 8 – 10 yaş arasındaki çocuklar, sevimli bir pijamalık yapacaklar! Atölyeye pijamalarını yanlarında getirecek çocuklar, her sabah uyandıklarında pijamalarını çıkararak asacakları sıcacık kollar tasarlayacaklar. Bu sevimli pijamalık; pijamaları gün boyu saklarken, yatak odalarına da renk katacak.
    *Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki “Çubuklu Pijamalığım” Tasarım Atölyesi’ne katılmak için 0212 369 66 00 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Atölye için kişi başı katılım ücreti 30TL’dir.

    Etkinlik: “Annem için ben yaptım” Tasarım Atölyesi
    Yer: İstanbul Oyuncak Müzesi
    Tarih: 21 Ocak 2012, Cumartesi
    Saat: 11:00-13:00
    Yaş Grubu: 4-8
    Etkinlik detayı: “Faber-Castell’le Hayallerim Atölyesi” kapsamında düzenlenecek atölyede, çocuklar anneleri için hediyeler tasarlayacak. Atölyede anneleri için en özel armağanı hazırlayacak çocuklar, tüm sevgilerini de hediyenin içine gizleyerek annelerine sürpriz yapacaklar. Çocuklar; bu eğlenceli atölye öncesinde ise müzeyi gezerek, mekanın masalsı dünyasıyla tanışacaklar.

    *Atölye çalışmasına katılmak için 0 216 359 45 50 - 51 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Atölye çalışmaları müze ziyaretçilerine ücretsizdir. Müze giriş ücreti; tam bilet 8 TL, indirimli bilet 5 TL.


    28 Ocak 2012 Cumartesi Atölyeleri:

    Etkinlik: “Konuşan Heykeller” Heykel Atölyesi
    Yer: Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Birimi / Fenerbahçe Vapuru
    Tarih: 28 Ocak 2012, Cumartesi
    Saat:11:00-12:00
    Yaş Grubu: 4-6
    Etkinlik detayı: Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Birimi ve uzman eğitimciler eşliğinde, 4 – 6 yaş arasındaki çocuklar, konuşan heykeller yapacaklar. Atölyede heykel sanatını yakından tanıyarak taşa, toprağa ya da hamura hayat verecek çocuklar, ilk heykellerini yaratacaklar.
    *Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki “Konuşan Heykeller” Heykel Atölyesi’ne katılmak için 0212 369 66 00 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Atölye için kişi başı katılım ücreti 30TL’dir.

    Etkinlik: “Babam için ben yaptım” Tasarım Atölyesi
    Yer: İstanbul Oyuncak Müzesi
    Tarih: 28 Ocak 2012, Cumartesi
    Saat: 11:00-13:00
    Yaş Grubu: 4-8
    Etkinlik detayı: “Faber-Castell’le Hayallerim Atölyesi” kapsamında düzenlenecek atölyede, çocuklar babalarına çok sevecekleri hediyeler tasarlayacaklar. Atölyede babaları için en özel armağanı hazırlayacak çocuklar, tüm sevgilerini de hediyenin içine gizleyerek babalarına sunacaklar. Çocuklar; bu eğlenceli atölye öncesinde ise müze içinde keyifli bir yolculuğa çıkacaklar.

    *Atölye çalışmasına katılmak için 0 216 359 45 50 - 51 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Atölye çalışmaları müze ziyaretçilerine ücretsizdir. Müze giriş ücreti; tam bilet 8 TL, indirimli bilet 5 TL.

    4 Şubat 2012 Cumartesi Atölyeleri:

    Etkinlik: “Ressam Hüsamettin Koçan’ı tanıyoruz” Resim Atölyesi
    Yer: İstanbul Oyuncak Müzesi
    Tarih: 4 Şubat 2012, Cumartesi
    Saat: 11:00-13:00
    Yaş Grubu: 4-8
    Etkinlik detayı: Faber-Castell’le Hayallerim Atölyesi” kapsamında düzenlenecek atölyede; ünlü ressam Hüsamettin Koçan’ı tanıyacaklar. Atölyede, Ressam Hüsamettin Koçan’ın eserlerini görerek ilham alacak çocuklar, yorumlarına kendi üslüplarını katarak resim yapacaklar. Çocuklar; bu sanat dolu atölye öncesinde ise müzeyi gezecekler.

    *Atölye çalışmasına katılmak için 0 216 359 45 50 - 51 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Atölye çalışmaları müze ziyaretçilerine ücretsizdir. Müze giriş ücreti; tam bilet 8 TL, indirimli bilet 5 TL.

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