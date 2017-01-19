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    HaberlerEtkinlikSömestr tatilinde ne yapılır? (Sömestr tatil etkinlikleri)
    19.01.2017 - 18:27 |

    Sömestr tatilinde ne yapılır? (Sömestr tatil etkinlikleri)

    20 Ocak Cuma günü, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısı tamamlanıyor ve milyonlarca öğrenci ara dönem karnesini alıp sömestr tatiline giriyor. Sömestr tatilinde çocuklarınız için eğlenceli aktiviteler bulmak ister misiniz? İşte sömestr etkinlikler…

    Sömestr tatilinde ne yapılır? (Sömestr tatil etkinlikleri)

    2016 -2017 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısı bittiğine göre milyonlarca öğrenci ara tatilin keyfini çıkarabilir. Tüm dönem boyunca çok çalışıp emek verip karnelerini alan çocuklarınızın artık biraz dinlenmeye ihtiyacı var.

    Anne babalar birlikte zaman geçirebilecekleri etkinlikleri ararken onlar için kolaylık yapıp tüm sömestr etkinliklerini bir araya topladık.

    Ancak ondan önce, karne alan çocuklara nasıl davranmamız gerektiği hakkında biraz bilgi verelim. Konuyu uzmanına sorduk. İşte Sevil Yavuz’un karne alan çocuklara nasıl davranmanız ile ilgili önerileri…

    Karne günü nelere dikkat edilmeli!


    Sömestr tatilindeki etkinlikler

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    Sömestr tatilinde ne yapılır (Sömestr tatil etkinlikleri)

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    Dolu dolu bir sömestr tatili...

    Sömestr tatilinde ne yapılır (Sömestr tatil etkinlikleri)

    Sömestr tatilinde gidebileceğiniz filmler
    Hem çocukların hem büyüklerin en sevdiği etkinliklerden biri de film seyretmektir. İşte sömestr tatilinde gidebileceğiniz vizyondaki filmler...

    Vizyondaki filmler

    Sömestr tatiline evde yapabileceğiniz aktiviteler

    Çocuklarınızla evde vakit geçirmek istiyorsanız bu anları değerli hale getirmek için çeşitli oyunlar ve aktiviteler yapabilirsiniz. İşte evde yapabileceğiniz aktiviteler

    Sömestr tatilinde ne yapılır (Sömestr tatil etkinlikleri)

    -Resim yapmak
    -Çeşitli yarışmalar
    -Bulmaca
    -En sevdiği yemeği birlikte yapmak
    -Gölge oyunları
    -Şarkı yarışmaları
    -Kumaş boyama

    Eğlenceli ve bol aktiviteli bir tatil olsun

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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