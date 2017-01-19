Sömestr tatilinde ne yapılır? (Sömestr tatil etkinlikleri)

2016 -2017 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısı bittiğine göre milyonlarca öğrenci ara tatilin keyfini çıkarabilir. Tüm dönem boyunca çok çalışıp emek verip karnelerini alan çocuklarınızın artık biraz dinlenmeye ihtiyacı var.



Anne babalar birlikte zaman geçirebilecekleri etkinlikleri ararken onlar için kolaylık yapıp tüm sömestr etkinliklerini bir araya topladık.

Ancak ondan önce, karne alan çocuklara nasıl davranmamız gerektiği hakkında biraz bilgi verelim. Konuyu uzmanına sorduk. İşte Sevil Yavuz’un karne alan çocuklara nasıl davranmanız ile ilgili önerileri…

Karne günü nelere dikkat edilmeli!



Sömestr tatilindeki etkinlikler



Çocuk Müzikalleri Festivali Leyla Gencer’de Başlıyor!

Ustalardan kahkaha dolu bir oyun "Ahududu" MOİ Sahne’de

Maşa ile Koca Ayı çocuklarla buluşuyor

Eskimo köyünde sömestr tatili

KüçükÇiftlik Park’ta yeni bir yerli seri: Kış Sahnesi!



Dolu dolu bir sömestr tatili...

Sömestr tatilinde gidebileceğiniz filmler

Hem çocukların hem büyüklerin en sevdiği etkinliklerden biri de film seyretmektir. İşte sömestr tatilinde gidebileceğiniz vizyondaki filmler...

Vizyondaki filmler



Sömestr tatiline evde yapabileceğiniz aktiviteler

Çocuklarınızla evde vakit geçirmek istiyorsanız bu anları değerli hale getirmek için çeşitli oyunlar ve aktiviteler yapabilirsiniz. İşte evde yapabileceğiniz aktiviteler



-Resim yapmak

-Çeşitli yarışmalar

-Bulmaca

-En sevdiği yemeği birlikte yapmak

-Gölge oyunları

-Şarkı yarışmaları

-Kumaş boyama

Eğlenceli ve bol aktiviteli bir tatil olsun