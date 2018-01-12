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12.01.2018 - 15:23 |

Sömestre tatili için etkinlik önerileri

Avrupa’nın bir numaralı etkinlik alanı işletmecisi olan Merlin Entertainments, İstanbul’da yer alan eğlence merkezleri SEA LIFE  ve LEGOLAND® Discovery Centre’a, sömestre tatilinde çocuklarıyla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici vakit geçirmek isteyen aileleri bekliyor.

Sömestre tatili için etkinlik önerileri

İstanbul’da çocuklarıyla birlikte keyifli bir yarıyıl tatili geçirmek isteyen aileler için eğlenceli, heyecan verici ve öğretici aktivite fırsatları Merlin Entertaintments’ın 2 eğlence merkezinde bir arada sunuluyor. Bünyesinde SEA LIFE ve LEGOLAND® Discovery Centre olmak üzere 2 eğlence merkezi bulunduran Avrupa’nın bir numaralı ve dünyanın ikinci en büyük etkinlik alanı işletmecisi Merlin Entertainments, eğlendirirken öğreten anlayışı ile hem çocuklara hem de ebeveynlere yaklaşan sömestre tatilinde de keyifli anlar vadediyor.

Okyanus canlılarını yakından görerek su altı dünyası hakkında detaylı bilgi edinebilecekleri SEA LIFE ve yaratıcılıklarını geliştirirken eğlencenin tadını doyasıya çıkarabilecekleri LEGOLAND® Discovery Centre, yarıyıl tatilini İstanbul’da geçirecek aileler için cazip eğlence alternatifleri olarak öne çıkıyor.

Merlin Entertainments, 2 eğlence merkezini deneyimlemek isteyen ziyaretçileri için avantajlı bir fırsat da sunuyor. Dileyen misafirler fiyat avantajı sağlayan bir “Ortak Bilet” alarak SEA LIFE İstanbul ve LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’u tek biletle ziyaret edebiliyorlar. İster aynı hafta sonunda ya da 90 gün içerisinde dilediğiniz bir zamanda, bu 2 merkezi ziyaret edebilir; ortak fiyat avantajından yararlanabilirsiniz.

Ayrıca Merlin Entertainments, bünyesinde yer alan 2 ayrı merkez SEA LIFE İstanbul ve Legoland Discovery Centre İstanbul’da 15 Ocak 2018 ve 15 Şubat 2018 tarihleri arasında geçerli Cinemaximum’dan bir sinema bileti alan misafirlerine % 50 indirimli bilet fırsatı sunuyor.

Çocuğunuz eğlenirken öğrensin “LEGOLAND® Discovery Centre”

2015 yılında Bayrampaşa Forum İstanbul AVM’nin içerisinde 3000 m²’lik bir alanda hizmet vermeye başlayan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isteyen ebeveynlerin favori mekanları arasında yer alıyor. 2 milyon Lego parçası ile hayallere sınır koymayan LEGOLAND® Discovery Centre, yaratıcılığı ortaya çıkaran keyifli aktivite alanlarına sahip. Eğlence merkezinin içerisinde; galaksiler arası yolculuk imkanı sunan Space M alanı, 4 boyutlu sinema, LEGO® parçalarının yapım sırrının anlatıldığı LEGO® fabrika turu, atölye çalışmaları, temalı oyun alanları ve Aya Sofya, Boğaziçi Köprüsü, Galata Kulesi gibi yerel eserlerle birlikte Mısır Piramitleri, Big Ben, Eyfel Kulesi gibi tüm dünyadan önemli yapıların bir arada sergilendiği MINILAND bulunuyor.

Deniz altının gizemli dünyasına yolculuk SEA LIFE İSTANBUL

2009 yılından bu güne ziyaretçilerine İstanbul’un orta yerinde kocaman bir okyanusu keşfetmenin zevkini yaşatan SEA LIFE, Avrupa’nın en uzun okyanus tüneline sahip. 5 milyon litre suyun altında, Avrupa’nın en kalabalık köpekbalığı ailesini ve 15 binden fazla deniz canlısını görebileceğiniz SEA LIFE ayrıca, Dünyanın 51 farklı noktasında 40 yılı aşkın bilgi birikimiyle hizmet veren, en büyük ve en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri SEA LIFE, Bayrampaşa Forum AVM içerisinde yer alıyor.

SEA LIFE sömestr tatilini daha eğlenceli bir hale getirmek adına, 8 Ocak 2018 ve 8 Şubat 2018 tarihleri arasında gişede ibraz edilen İDO biletleri ile yetişkin, öğrenci ve çocuk biletlerinde geçerli olmak üzere ziyaretçilerine bir bilet alana bir bilet bedava fırsatı sunuyor.

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