“SomethingALaMode” unutulmayacak!

İstanbul’un eğlence merkezi haline gelen ve bir kentsel dönüşüm projesi olan Tomtom Fun Aid’ in gözde mekanlarından Indigo, 25 Aralık 2010 Cumartesi günü konuklarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuyor…

Bugüne kadar birçok müzik türüne ev sahipliği yapan Indigo, müzik dünyasının önemli gruplarından “SomethingALaMode” u sahnesinde ağırlıyor. Thomas Roussel ve Yannick Grandjean tarafından kurulan SALM, kişisel ve dinamik bir sound arayan dinleyiciler için gerçekten sıra dışı bir ikili… Üstelik SomethingALaMode Paris Moda Haftalarında Channel’in tüm defilelerinde sahne alıyor.

Keman ve elektronik müziği muhteşem bir şekilde birleştiren, muhteşem Fransız grubu sizleri 25 Aralık Cumartesi Günü İndigo’ nun muhteşem sahnesinde bekliyor.

Mika Group tarafından 2009 yılında hayata geçirilmesi ardından İstanbul’un cazibe merkezi haline gelen ve bir kentsel dönüşüm projesi olan Tomtom Fun Aid, her eğlence anlayışına hitap eden mekanlarıyla müşterilerine birbirinden farklı eğlence konseptleri sunmaya devam ediyor.

Indigo: Tomtom Mahallesi İstiklal Caddesi Akarsu Sokak No:1-2-3-4-5 Beyoğlu Istanbul

Telefon: 0212 244 85 67- 68