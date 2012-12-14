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    HaberlerEtkinlik‘’Son Cuma Gecesi’’ Daniel Avery dinliyoruz
    14.12.2012 - 17:19 |

    ‘’Son Cuma Gecesi’’ Daniel Avery dinliyoruz

    Gigology etkinlikleri, bu seneyi Daniel Avery ile kapıyor.

    ‘’Son Cuma Gecesi’’ Daniel Avery dinliyoruz

    Mayaların kehanetleri doğruysa, eğer 21 Aralık'ta Dünya'nın başına ilginçişler açılacaksa, bu gece adam akıllı partilemek/dans etmek için elinizde kalan son Cuma!

    Londra'dan tüm Avrupa'ya yaydığı ileri görüşlü elektronik müzik akımının en önemli temsilcilerinden Daniel Avery'nin durmak bilmez analog ritimleri sizi de kontrolü altına alacak ve duramayacaksınız. Krautrock’tan Techno’ya uzanan paletiyle İngiltere gece hayatına bomba gibi düşen Daniel Avery, çoktan electronic dans müziğinin dünyadaki en önemli isimlerinden Erol Alkan’ın plak şirketi Phantasy’nin göz bebekleri arasına girmiş.

    Eğer siz de pek hareketli bir ‘’Son Cuma Gecesi’’ yaşamak istiyorsanız rotanızı bu gece İndigo’ya çevirin!

    Erol Alkan ile birlikte dünyayı turlayan Avery, Gigology Night kapsamında 14 Aralık Cuma gecesi indigo'da müzikseverlerle buluşacak. Gecenin warmup'ı 22 Aralık'ta Bangkok Recordings'den Marmalade EP'si çıkacak olan The Red Hood'tan, After Party ise konuk dj FG 93.7'den Doruk Güralp'ten.

    Gigology Night:

    Daniel Avery

    The Red Hood

    Doruk Güralp

    23:30

    Yer: İndigo

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