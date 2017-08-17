Son Feci Bisiklet ve Mor ve Ötesi Dorock XL'da

18 Ağustos Alternatif müziğin son dönemde çıkardığı, ilgi çeken gruplardan Son Feci Bisiklet bu cuma DorockXL sahnesinde.

Ankara'dan çıkan, çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan, kendi bestelerinden oluşan tekliler ve albümleri "Vesaire" ile da adından söz ettiren Son Feci Bisiklet performansları ile de dikkat çekiyor. Özellikle festivallerin vazgeçilmez gruplarından Son Feci Bisiklet, bu cuma Kadıköy DorockXL konserinde müzik severler ile buluşacak.



19 Ağustos Türk rock müziğinin köklü gruplarından mor ve ötesi bu cumartesi DorockXL sahnesinde. İki ay aradan sonra tekrar İstanbullu takipçileri ile Kadıköy'de buluşacak olan mor ve ötesi, 20 yıllık kariyerlerine sığdırdıkları birbirinden önemli şarkıları ve şahane performansları ile yine eşsiz bir geceye imza atacak.



