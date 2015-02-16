Son Samuray Christian Tissier İstanbul'a geliyor

Atakan Utku Aikido Dojo'nun davetlisi olarak İstanbul'a gelen Christian Tissier’nin seminerinde Avrupa'nın önemli siyah kuşak sahibi aikidocuları da tatamide olacak.



Türkiye’nin dört bir yanından gelecek çeşitli derecelerdeki aikidocular, büyük usta Tissier ile İstanbul’da çalışma imkanı bulacak.



Japonlar bile aikidoyu Tissier'den öğreniyor



Aikidonun anavatanı Japonya’da, Japonlara aikido eğitimi veren dünya üzerindeki tek Batılı Aikidocu olan Tissier’nin pek çok ülkede onbinlerce takipçisi bulunuyor. Anlaşılır, dinamik ve uygulanabilir tarzda yapılan Aikido ekolünü temsil eden ve 7. Dan unvanına sahip Tissier, Batı'da bu unvanı kazanan sayılı aikido ustasından biri olarak tanınıyor.



Onur nişanı ile ödüllendirildi



Japonya Dışişleri Bakanlığı, 2012 yılında, Japon kültürüne yaptığı katkılardan dolayı Tissier’i dünyada çok az kişi ve kuruma verdiği onur nişanı ile ödüllendirdi.



Ülkesinde de saygın sporcular arasında yer alan Tissier, 1997 yılında, Fransa Spor Bakanlığı’nın, 7. Dan unvanını alışı nedeniyle düzenlediği törende onur nişanını Fransa Spor Bakanı’nın elinden aldı.

Bugün dünya üzerinde en fazla aikidocu Fransa’da bulunuyor. Fransa’da aikido en prestijli spor dallarından biri olarak görülüyor. Ülkesinde aikidonun ulaştığı seviyede büyük role sahip olan Tissier, 1983 yılında hayata geçen Fransa Aikido Federasyonu’nun (Fédération Française d'Aikido Aïkibudo ve Affinitaires- FFAAA) kurucu üyesi.



Etkinlik Tarihi : 4 - 5 Nisan 2015

Yer : Atakan Utku Aikido Dojo

Kore Şehitleri Cad. Mehmet Gönenç Sok. Zincirlikuyu - İstanbul T:0212 217 36 56

Program : 4 Nisan, Cumartesi Saat : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

5 Nisan, Pazar Saat : 10:00 - 12:00