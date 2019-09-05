Moda

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerStilSonbahar-Kış sezonuna hazır mısınız?
05.09.2019 - 16:34

Sonbahar-Kış sezonuna hazır mısınız?

2019-2020 Sonbahar-Kış sezonunda stilinizle fark yaratmak istiyorsanız gardırobunuzda bazı parçalar olmazsa olmaz. İşte erkeklere özel Sonbahar/Kış kombin önerileri:

Sonbahar-Kış sezonuna hazır mısınız?

Karizmatik takım elbiseler

Uzun yıllar özel günler için saklanan takım elbiseler son birkaç sezondur kendisini her yerde göstermeye başladı. Takım elbise şıklığı sokaklara taşınırken kendi kurallarını da getirdi. Kısa pantolon paçalarıyla babetli kombinlerden tutun spor ayakkabılar ve postallarla kombinlenebildiğini gördük. Yeni sezonda sokak stilinde siyah takımların etkisini görüyoruz. Siyah olduğu için kombinlenmesi oldukça kolay. Stilinize göre rengarenk kazaklarla, tişörtlerle ve gömleklerle birleştirebilirsiniz. Gece stillerinde ise her renkte kadife takımlar öne çıkıyor.

Dış giyimde Ozzy Osbourne etkisi

Kışın zamansız parçası deri ceketler, erkek modasında sezonun yükselenlerinden bir tanesi. Ozzy Osbourne'dan ilham alan siyah uzun deri trençkotlar, oversize ve bomber deri ceketler dünyaca ünlü tasarımcıların favorilerinden birisi olarak Erkek Moda Haftası'nda yerini aldı. Deri ceket ve trenç kotlar Sonbahar/Kış sezonunda bütün kombinlerinizin tamamlayıcı olabileceği için hayatınızı kolaylaştırabilir. Sokak stilinde kotlarınızla kombinleyebilir veya kumaş pantolonlarınızın üzerine alternatif bir dokunuşla tarzınızı bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz.

Sokak stili takım elbiseler

Sezonun bir diğer zamansız trendi kot takımlar. Kot ceketler ve kot pantolonlar zaten her sezon sokak stilinde erkeklerin hayatını kurtarıyor. Bu sezon bu kurtarıcı parçalar güçlerini birleştiriyor ve sokak stilinize seviye atlatıyor. Yapmanız gereken aynı renkte bir kot ceket ve bir kot pantolon edinmek. Spor ayakkabılarınız ve postallarınızla salaş şıklığı yakalayabilirsiniz.

Trençkotun 50 tonu

Kafanızda kasvetli Londra sokakları canlandıysa doğru yoldasınız. Bu sezon trençkotlar birbirinden ilginç renk ve kumaş yelpazesiyle gardırobunuzun baş köşesine oturuyor. Erkek stilinde bir klasik haline gelen trençkotlar da şehir sokaklarında ve akşam davetlerinde, aklınıza gelebilecek pek çok yerde tercih edilebileceği için kurtarıcı bir parça. Basit bir gömlek-pantolon kombininin tamamlayıcısı olabilir veya kış soğuğunda boğazlı kazaklarla oldukça karizmatik bir kombinasyon.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Sonbahar Gardırobu

Sonbahar Gardırobu
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Yeni ufuklara açılmak istediğiniz bir gündesiniz. Öğrenmek istediğiniz konular üzerine daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi olgunlaştıracağınız konularla ilgilenebilirsiniz. Özgürleştirici yeni fikirlerin peşinden koşacağınız zamanlar var. Kendinizi geliştirmek için yolculuklar planlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kriz yaratan durumlardan uzak durmalısınız. Yeni heyecanlar yaşayacağınız zamanlar var. Eğitim almak için yeni yolculuklara çıkmaya hazırlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle birlikte yeni yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Ani ve özgürleştirici kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirlere rahatlıkla ayak uydurabileceğiniz hareketli zamanlar sizi bekliyor. Uğraştırıcı koşullarla da ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Karşınızdaki insanlardan da size uyum sağlamasını isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Kendinizi geliştirmek için yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni fikirlerinizi iş hayatınızda gerçekleştirmek için fırsat kollayacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Şanslı bir gününüzdesiniz. Keyif aldığınız konularda yeni fikirlerle dolup taşabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla yeni fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz.  İlgilendiğiniz konularda kendinizi rahatça ifade edebileceksiniz. Yeni yerler keşfetmek isteyeceğiniz zamanlardasınız. Uzaklarla ilgili konular dikkatinizi çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili yeni fikirler öne sürebilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Eğitim için yeni olanaklar peşinde koşacağınız zamanlar olabilir. Kendinizi geliştirmek için farklı yollar deneyebilirsiniz. Güven arayacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Özgürlük isteği içinde hareket edeceğiniz bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili gelişmeler sizi etkisi altına alabilir. Aniden gelişen yeni fikirlerin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Kulağınıza gelecek olan dedikodular olabilir. Kendinizi geliştirmek için eğitimler planlayabilirsiniz. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar da olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Eğitim için bütçenizde kısıntılara gidebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuklar planlayacağınız zamanlar olabilir. İşle ilgili konularda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Parasal birikimlerinize farklı yatırımlarla yön vermek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ani ve özgürleştirici yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz. Bedene ait konular gündeme gelebilir. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlgilendiğiniz işlerinizle ilgili eğitim almak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızda biriktirdikleriniz gündeminize gelebilir. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Bu konularda kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Uzaklardan gelecek kişilerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Gizli kalmış olayların etkileri yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızda ani kararlarla değişiklikler yapabilirsiniz. Heyecan duyduğunuz yerleri keşfetmek için tatil planlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek ve fikirlerinizi paylaşmak iyi gelebilir. Kendinizi özgür hissedeceğiniz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Kendinizi şanslı hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki pozitif davranışlarınızla iş arkadaşlarınızı motive edebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Beslenmenize özen göstermelisiniz. Gün içinde sizi yoran yıpratan koşulları abartmamaya çalışın. Bitirmeye çalıştığınız işleri sonlandırmanızı kolaylaştıran zamanlar var. Yeni başlayacağınız işler için planlama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Emre Kara
Emre KaraProtokolde Yıldızlar Geçidi
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzBoşanmada Ses ve Video Kaydı
Diş Hekimi Neriman Karakaş
Diş Hekimi Neriman KarakaşDişlerimde Boşluklar Var
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSeksüel Performans Anksiyetesi
Sevda Sarıkaya
Sevda SarıkayaGenç Yetenek Tarık Kaan Alkan
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus Hastası Neler Yaşar?
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanÜveit Nedir?
Betül Yergök
Betül YergökOrtak Neden: Bağımlılık
Yeşim Mutlu
Yeşim Mutluİyiliği Yaymak İstiyorum!
Şebnem Kandıralı Yıldırım
Şebnem Kandıralı YıldırımYaban Mersini Faydaları
En Çok İzlenen Videolar
Peri Tozu - Hydrafacial uygulamasıPeri Tozu - Hydrafacial uygulaması
Kifoz (Kamburluk) tedavisi nasıl yapılır?Kifoz (Kamburluk) tedavisi nasıl yapılır?
Kifoz (Kamburluk) nedir?Kifoz (Kamburluk) nedir?
Bilinçli farkındalıkla kişi hayatında neleri iyileştirebilir?Bilinçli farkındalıkla kişi hayatında neleri iyileştirebilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sonbahar-Kış sezonuna hazır mısınız?

Sonbahar-Kış sezonuna hazır mısınız?

Yumurta dondurmayı düşünenlerin bilmesi gereken 5 şey

Yumurta dondurmayı düşünenlerin bilmesi gereken 5 şey

Akıllı lens ameliyatları mercek altında!

Akıllı lens ameliyatları mercek altında!

Usta şeflerin çikolata defilesi CNR Food İstanbul’a damgasını vuracak

Usta şeflerin çikolata defilesi CNR Food İstanbul’a damgasını vuracak

Sıradaki Haber