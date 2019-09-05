Sonbahar-Kış sezonuna hazır mısınız?

Karizmatik takım elbiseler

Uzun yıllar özel günler için saklanan takım elbiseler son birkaç sezondur kendisini her yerde göstermeye başladı. Takım elbise şıklığı sokaklara taşınırken kendi kurallarını da getirdi. Kısa pantolon paçalarıyla babetli kombinlerden tutun spor ayakkabılar ve postallarla kombinlenebildiğini gördük. Yeni sezonda sokak stilinde siyah takımların etkisini görüyoruz. Siyah olduğu için kombinlenmesi oldukça kolay. Stilinize göre rengarenk kazaklarla, tişörtlerle ve gömleklerle birleştirebilirsiniz. Gece stillerinde ise her renkte kadife takımlar öne çıkıyor.

Dış giyimde Ozzy Osbourne etkisi

Kışın zamansız parçası deri ceketler, erkek modasında sezonun yükselenlerinden bir tanesi. Ozzy Osbourne'dan ilham alan siyah uzun deri trençkotlar, oversize ve bomber deri ceketler dünyaca ünlü tasarımcıların favorilerinden birisi olarak Erkek Moda Haftası'nda yerini aldı. Deri ceket ve trenç kotlar Sonbahar/Kış sezonunda bütün kombinlerinizin tamamlayıcı olabileceği için hayatınızı kolaylaştırabilir. Sokak stilinde kotlarınızla kombinleyebilir veya kumaş pantolonlarınızın üzerine alternatif bir dokunuşla tarzınızı bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz.

Sokak stili takım elbiseler

Sezonun bir diğer zamansız trendi kot takımlar. Kot ceketler ve kot pantolonlar zaten her sezon sokak stilinde erkeklerin hayatını kurtarıyor. Bu sezon bu kurtarıcı parçalar güçlerini birleştiriyor ve sokak stilinize seviye atlatıyor. Yapmanız gereken aynı renkte bir kot ceket ve bir kot pantolon edinmek. Spor ayakkabılarınız ve postallarınızla salaş şıklığı yakalayabilirsiniz.

Trençkotun 50 tonu

Kafanızda kasvetli Londra sokakları canlandıysa doğru yoldasınız. Bu sezon trençkotlar birbirinden ilginç renk ve kumaş yelpazesiyle gardırobunuzun baş köşesine oturuyor. Erkek stilinde bir klasik haline gelen trençkotlar da şehir sokaklarında ve akşam davetlerinde, aklınıza gelebilecek pek çok yerde tercih edilebileceği için kurtarıcı bir parça. Basit bir gömlek-pantolon kombininin tamamlayıcısı olabilir veya kış soğuğunda boğazlı kazaklarla oldukça karizmatik bir kombinasyon.