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08.08.2019 - 15:39

Sonbahar makyajında İtalyan esintisi

İtalyan profesyonel makyaj markası KIKO Milano, Sicilian Notes koleksiyonu ile İtalya’dan gelen saf güzelliği makyaj tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Sonbahar makyajında İtalyan esintisi

İtalya'nın lider kozmetik markası KIKO Milano’nun yeni koleksiyonu Sicilian Notes, sonbahara ışıltı ve pozitif enerji katacak Sicilian Notes koleksiyonunu tanıttı. İtalyan DNA’sını taşıyan yeni koleksiyon; dinlenmiş, ışıltılı ve canlı bir cilt görünümü sağlayan makyaj ürünlerinin yanı sıra gözler ve dudakları öne çıkaran makyaj ürünlerinden oluşuyor.

Işıltıyı yakalayın

Turunçgiller ve doğal yağlardan oluşan ürünler, doğadan gelen canlandırıcı ve besleyici etkiyi bir araya getiriyor. Yorulan cildi canlandırmak için tasarlanmış cilt bakım ürünleri, koleksiyonun favorileri arasında yer alıyor. Turunçgillerin güçlü arınma ve peeling etkisini taşıyan Energizing Cleanser, ışıltı katan bir başlangıç sunuyor.

Gözenekleri temizleyen Lemon Konjac Sponge, daha pürüzsüz ve duru hissetmenizi sağlıyor. Sonrasında kullanılması tavsiye edilen Energizing Toner; içerdiği vitaminler sayesinde cildi nemlendiriyor ve tazelenmiş hissiyatı veriyor. Energizing Face Moisturizer ise cildin doğal nemini korurken, yoğun bir güne hazır hissetmeyi sağlıyor.

Bronz güzellik

Yüzünüzün tamamına Brightening Primer uygulayarak makyaj için mükemmel ve hafif bir baz elde edin. Işığı yayıcı etkisi sayesinde, cildiniz anında canlanarak doğal bir parlaklığa kavuşacaktır. Ardından su bazlı formülü sayesinde nemlenmiş ve bir o kadar da sağlıklı bir cilt hissi sağlarken kapatıcılığından asla ödün vermeyen Full Coverage Hydra Foundation uygulayın. Hatlarınızı belirleyin, Jojoba ve zeytinyağı ile zenginleştirilmiş Baked Bronzer ile Sicilya'da gün batımından sonra uzun süre kalıcılığını koruyan günışığını yüzünüze yansıtın.

Elmacık kemiklerinizi tüm doğallığıyla vurgulamak için All Over Face Brush kullanın ve geniş dairesel hareketlerle ürünü yanaklarınıza yayın. Yoğunluğu biraz artırmak isterseniz Precision Brush Duo kullanın; kremsi yapıdaki Nourishing Bronzer veya zengin içerikli Baked Blush ve ardından gözlerinizin köşelerine, alın ve yanaklarınızın üst kısmına Highlighter Duo uygulayarak işlemi tamamlayın.

Çarpıcı gözler

Belirginliği artırmak için mat ve metalik renklerle oynayarak; göz teması kurmaya davet eden etkileyici bir görünüm yaratın. Önce göz kapaklarınıza rengi korumak ve gün boyu taze görünmek için Eyes & Lips Primer uygulayın. Sonra da değişik bir şeyler deneyin: Ruh halinizi yansıtacak şekilde Long Lasting Eyeshadow Duo renk çiftlerini eşleştirin ya da Maxi Eyeshadow Palette ile birden çok tonu karıştırın. Gözlerinizi ten rengi ve altın tonlarıyla vurgulayabilir ya da daha dikkat çekici bakışlar için, yoğunluk garantili, göz alıcı smoky green tonunu tercih edebilirsiniz.

Gözleri vurgulayarak Sicilya ruhunu yakalamak için hafif bir Eye Marker Duo dokunuşu yeterli olur. Hatta kedi gözü formunu elde etmek için ürünün 2'si 1 arada ucunu kullanabilirsiniz. Suya dayanıklı, kusursuz ve kullanımı kolay bu ürün sayesinde gözlerinizi mükemmel şekilde ön plana çıkarabilirsiniz. Takma kirpik etkisi yaratmak için Nutrilash Mascara uygulayarak göz makyajınızı tamamlayın. Derinlemesine bakım ve koruyucu etki için altı güçlü, doğal bileşen ile zenginleştirilmiş Nutrilash Mascara, kirpiklerinizi korumaya yardım ederken kirpik gelişimini ve yoğunluğunu destekler. İnsanların bakışlarını sizden ayırmakta zorlanacağı, 16 saate varan etkili sonuçlar zaten söze gerek bırakmadan kendini anlatır.

Çekici dudaklar

Mat veya çok parlak tonlarda canlı renkler ile çekici dudaklara sahip olun. Dudaklarınızı Kalıcı ve Suya Dayanıklı Dudak Kalemi ile çerçevelerken dikkatleri aşk tanrısının yayına çekin. Ardından Nourishing Lip Balm ve sunduğu yüksek parlaklık efekti sayesinde pürüzsüz dudaklar elde edebilir veya Liquid Lip Colour Duo’nun 8 saat boyunca kalıcı formüle sahip zengin mat veya plastik görünümlü, yüksek parlaklık efektli renk tonlarından birini seçerek çekici dudaklara sahip olabilirsiniz.

Makyajınızda son dokunuş içinse Color & Care Nail Lacquer’in sunduğu renk seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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