"Sonbahar Tarifesi" 16 Eylül’de başlıyor

Hızlı, konforlu ve güvenilir seyahatin adresi İDO, 16 Eylül Pazartesi günü “2019 Sonbahar Tarifesi” ne geçiyor.



Zamandan ve yakıttan tasarruf

İDO, araç içi yolcu ücretini 1 TL’ye sabitleyerek 15 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olan fiyatlarla Pendik’ten Yalova’ya özel aracıyla seyahat eden 4 kişilik bir aileyi (şoför dahil), 45 dakikalık seyir süresi ile sadece 73 TL’ye taşımayı sürdürüyor.

İDO, bunun yanı sıra Sonbahar tarifesinde Pendik-Yalova hattında hafta içi 07:00-12:00 ve 14:00-21:00 saatleri arasında saat başı sefer tarifesi ile sefer sayısını da karşılıklı 28’e çıkaracak.

Yeni tarifede Yenikapı-Yalova hattında haftanın her günü 07:45-21:45 arası devam eden seferler, Yalova-Yenikapı arasında Pazar günü hariç 07:15-21:45 arasında günde 8 gidiş ve 8 dönüş olmak üzere toplam 16 sefer olarak gerçekleşecek. Misafirler Yenikapı-Yalova sefer bileti alırken yaya yolcu için 22 TL, araç içi yolcu sabit 15 TL, araç için 80 TL’den başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

İlave seferler

Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferlerini karşılıklı olarak arttıran İDO’da, her gün 12:00-18:45 gidiş ve 15:30 dönüş ayrıca hafta içi 07.45, hafta sonu 09:30 deniz otobüsü dönüş seferleri gerçekleşiyor. Cuma-Cumartesi 07:00 gidiş, Cuma-Pazar 19:00 dönüş olacak şekilde Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri ilave edilirken, Sonbahar tarifesinde Yenikapı-Bursa hızlı feribot hattında “Her gün 2 gidiş-2 dönüş karşılıklı toplam 4 sefer”, Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü hattında 6 gidiş-6 dönüş şeklinde karşılıklı toplam “12 sefer” gerçekleştirilecek.

İDO; Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcular için 52 TL, araç içi yolcu sabit 40 TL, araçlar için 175 TL’den başlayan, Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcular için 24 TL, araç içi sabit 19 TL, araçlar için 115 TL’den başlayan, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa deniz otobüsü hattında ise yolcular için 24 TL’den başlayan özel fiyat seçenekleri sunuyor.

İDO, yeni tarifede Körfez geçişinde avantajlı bir alternatif sunduğu Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapmaya devam edecek.

Sonbahar tarifesinde ayrıca Sirkeci- Harem araba vapuru hattı seferleri hafta içi ve cumartesi yoğun saatlerde doldur- boşalt sistemi ile 23.00'a kadar, Pazar günleri ise 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sabah ve akşam yoğun saatlerde ise sefer sayısı artırılacak.

Avşa- Marmara Adası ve Çınarcık- Esenköy seferleri 27 Ekim’e kadar devam edecek

Marmara Denizi'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Avşa - Marmara Adası ve Çınarcık-Esenköy seferlerine Cuma gidiş, Pazar dönüş olacak şekilde 27 Ekim’e kadar devam edecek.

Büyükçekmece-Bursa seferleri yıl sonuna kadar devam edecek

2 Ağustos 2019 Cuma itibarıyla başlayan seferlere Büyükçekmece halkının yoğun ilgi göstermesiyle yıl sonuna kadar Cuma-Cumartesi-Pazar günleri devam edecek. Zaman avantajı sağlayan yeni hatlar eklemeyi sürdüren İDO, Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü hattı seferleriyle de misafirlerine seyahatlerinde zaman kazandıracak.

Sonbahar tarifesi sefer saatlerimizle ilgili olarak İDO’nun resmi sitesinden (Ido.com.tr) , İDO Mobil Uygulama ve terminallerimizde yer alan satış noktalarından bilgi alabilirsiniz.