Kötü hava şartlarına rağmen eviniz de ya da bahçeniz de bitki türlerine yer açabilirsiniz. Üstelik sonbahar ve kış aylarında yetiştirebileceğiniz bu bitkilerin bakımı da bir hayli kolay. İşte sonbaharda yetiştirebilecek bitki türleri...

Siklamen çiçeği (Cyclamen)

Siklamen çiçeği, Primulaceae familyasından gelen çok yıllık bir bitkidir. Şubat ve nisan ayları arası arasında açan çiçekleri beyaz ve pembe tonlu olup 5 parçalıdır.

Siklamen çiçeği havaların ısındığı mevsimde uykuya geçer. Sıcak ilkbahar sonları veya yaz başına denk gelen bu dönemde bitkinin tüm yaşamsal faaliyetleri durur ve havaların tekrardan soğumaya başlaması ile filizlenmeler gerçekleşir. Siklamen çiçeğinin ev ortamında yetiştirilmesi zordur. Balkon ve bahçe çiçeğidir. Ayrıca ışık seven bir bitkidir. Ancak direk güneş ışığı istemez. Bunun yanı sıra humuslu toprakları sever. Kireçsiz, drenaj sağlanan, verimli topraklar siklamen yetiştirmek için uygundur.

Siklamen çiçeği nasıl sulanır?

Siklamen kışın ayda 1 kez sulanmalıdır. Siklameni sularken çiçekleri çok ıslatmamaya özen gösterilmesi gerekir. Özellikle çiçeğin ortasında bulunan yumru kısmına su değmemesi, bitkinin çürümemesi için önemlidir.

Siklamen nasıl çoğaltılır?

Siklamen çoğaltmak için iki yöntem kullanılır. Bunlardan bir tanesi tohumla çoğaltmadır. Siklamen bitkisinin yaprakları solarken bir meyve verir ve bu meyve kuruduğu zaman tohumlar içerisinden alınabilir. Tohumları ekerken toprağın çok yüzeyinde kalmamasına dikkat edilmelidir. Tohumlar filizlenmeye başladığında 10 cm olana kadar yerinden çıkarılmamalıdır.

Diğer yöntem ise yumrudan çoğaltmadır. Bu yöntem nisan ve mayıs aylarında uygulanabilir. Yapraklar kuruduktan sonra topraktan kökleri koparılmadan sökülür. Yumru üzerindeki toprak özenle temizlenir. Bu aşamada çok hassas davranılmalıdır. Keskin bir bıçak ile dik konumdaki soğan tam ortadan ikiye kesilir. Ardından soğan üzerine bu işlem için hazırlanan bahçe kükürtlerinden sürülüp 10 gün kadar direk güneş ışığı almayan aydınlık bir yerde bekletmek gerekir. Ardından soğanın üst kısmı dışarıda kalacak şekilde dikim işlemi tamamlanır.

Siklamen çiçeği nasıl nübrelenir?

Siklamen çiçek açtığında iki hafta ara ile ayda iki defa olmak üzere sıvı gübre verilebilir.

Krizantem çiçeği (Chrysanthemum)

Krizantem, bir diğer adı ile Kasımpatı (Chrysanthemum), yaklaşık 30 tür barındıran, papatyagiller familyasına bağlı otsu, çok yıllık bir bitki türüdür. Güneşli ve yarı gölge sever. Kuruyan çiçeklerin kesilmesi gerekir, böylece bitki tüm gücünü yeni çiçeklenme için ayırabilir. Kasımpatı küçük budamalar da ister. Sulama isteği fazladır sık sık su ister.

Krizantem çiçeği nasıl çoğaltılır?

Tohum ekimi yapılacaksa Ocak ayından Mart ayına kadar yapılabilir. Çimlendirme işlemi için nemli torf kullanılır. Tohumlar ekildikten sonra üzerine 1 cm kalınlığında torf serperek tohumların üzeri kapatılır. Ekilen toprak nemini kaybetsin diye saksının üzeri plastik şeffaf bir jelatinle kaplanır. Çimlenmenin olabilmesi için 18-21 derece arasında bir sıcaklık gereklidir. 2-3 hafta arasında sonuç alınır. Filizler daha geniş saksılara alınarak çoğaltma işlemi tamamlanır.

Krizantemin hikayesi

Zamanın birinde Crisan isimli fakir bir köylü genç varmış. Crisan, köyün ağasının kızına aşık olmuş. Bir süre sonra köylü genç ile genç kız arasında bir aşk başlamış.

Köylü genç her gün bir bahane bulup aşkını görmeye gitmiş. Kimi zaman bahçede, kimi zaman da camdan görüşüyorlarmış. Bu durumu fark eden köyün ağası görüşmelerini engellemiş.

Crisan ne yaparsa yapsın bir türlü eve yaklaşıp sevdiği kızı göremiyormuş. Genç kız da hasretinden yataklara düşmüş. Bu duruma çok üzülen genç kızın dadısı, Crisan’ı bulup olan biteni anlatmış. Onu eve sokamayacağını ama eğer isterse ona mesajlarını iletebileceğini söylemiş. Crisan da hemen ormana gidip gördüğü en güzel çiçeği dalından koparmış, ucuna bir not iliştirmiş:

“Crisan Teaime… ( Crisan seni seviyor)” ve sevgilisine ölene dek her gün bu notla çiçeği yollamaya devam etmiş. O çiçeğin adı da Krizantemmiş.

Hercai menekşe (Viola)

Kışın rengarenk açan renkleriyle soğuk kış aylarını renklendiren en önemli kış çiçeklerindendir. Bilimsel adı Viola olan bitki Akdeniz ülkeleri, Kafkaslar ve Balkanlarda yetişmektedir. Ülkemizin ise hemen her yerinde verimli bir şekilde yetişebilmektedir.

Işıklandırma şartları: Menekşe çiçeği, doğrudan güneş ışığını sevmez, yarı gölge bitkisidir. Gölge alanlarda yetişmesi gerekmektedir. Çiçeklenebilmesi açısından doğrudan olmayan ışıklı ortamda yer alması gerekir.

Sulama şartları: Menekşe bitkisi nemli ortamları sevdiğinden, toprağın sürekli nemli kalması gerekmektedir. Sulama yapılırken köklerden sulanmalı yaprak ve çiçeklerine su değmemesine dikkat edilmelidir.

Sıcaklık isteği: Hercai menekşeleri kışın kar altında bile kalsalar çok fazla zarar görmezler.