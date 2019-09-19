Sonbahar'da Zade Vital ile enerjinizi beş'leyin

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KOVA

BALIK

Bugün Bugün işleriniz tahmin ettiğinizden yavaş ilerleyebilir. İşinizle ilgili orijinal fikirlerden yararlanabilirsiniz. Maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından destek göreceğiniz zamanlar var. Harcamalarınızla ilgili gelir gider dengesi çıkarabilirsiniz. Karar verip, uygulamaya geçmek için çok uygun bir gün olmayabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar içinde olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kesin kararlar vermekten kaçınmalısınız. Deneysel tutumlar içinde olabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermenizde fayda var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için zaman harcamak size iyi gelebilir. Ufak tefek işlerinizi bitirmeniz için uygun zamanlar olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gündeminizi gizli kalmış konular oluşturabilir. Bilemediğiniz konular hakkında içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularla ilgili sezgilerinize güveneceğiniz zamanlar var. Gençlerle zaman geçirmek size iyi gelebilir. İşlerinizde yavaşlama söz konusu, ertelediğiniz işlerinizle ilgilenmek için uygun bir gün.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Radikal ve olağandışı olduğunu düşündüğünüz görüşlerinizi paylaşmak istediğiniz zamanlar olabilir. Dernek işlerinizi halledebilirsiniz. İşlerinizde size destek olacak kişiler olabilir. Bugün işleriniz yavaş ilerleyebilir, kesin kararlar vermemeye özen gösterin. İşten gelen paralar olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Hedeflerinize ulaşma yönünde yeni fikirleriniz olabilir. Sezgilerinizin gücü ile yöneticilerinizi de etkileyebileceğiniz zamanlar var. Bugün önemli kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Devletle işleriniz var ise yavaşlama söz konusu olabilir, sakin olmakta fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yeni ufuklara açılmak ve keşfetmek isteği içinde olabilirsiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz imkânlar olabilir. Yolculuklarınızı planlayabilirsiniz fakat karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. Ruhsal olarak sakin bir geçirebilirsiniz. İşleriniz de yavaşlama söz konusu olabilir, akışta kalmakta fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün işlerinizde kriz yaratan durumlarla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı para konularında hızlı karar vermemekte fayda var. Sabırlı olmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz, beklemede kalmalısınız. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu olabilir. Bugün teknik konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ilgili konular bugün gündeminizi etkileyebilir. Yaşadığınız olaylara karşı farklı fikirler ortaya koyabilirsiniz. Anlaşma imzalarken dikkat etmenizde fayda var. Alacağınız kararlar için acele etmeyin. Daha sonra uğraştıran durumlar söz konusu olabilir. Bugün aksattığınız işleri hallederek, sakince geçireceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün işte beraber çalıştığınız kişilerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hizmet aldığını konu veya kişilerle ilgili sıkıntı içine girebilirsiniz. Bugün karar vereceğiniz plan ve programlarda aksamalar yaşanabilir. İşe kendinizi vermeme söz konusu olabilir. İşyerinde zaman bulamayıp yapamadığınız işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizi orijinal fikirlerinizle ifade etmek istediğiniz bir gündesiniz. Bugün riskli konularla ilgili karar almamaya özen gösterin. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var. Bugün sanatsal aktivitelerle gününüzü değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yavaş akan bugünde sakin kalmaya çalışın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eve dair konular gündeminizi oluşturabilir. Ev içindeki kazalara karşı dikkatli olmaya çalışın. İşlerinizde kendi iç sesinizi dinleyerek çözmeniz gereken olaylar olabilir. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Güven aradığınız durumlar söz konusu olabilir. İşlerinize konsantre olmakta güçlük çekebilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku Devamını Oku