Sonbahar'da Zade Vital ile enerjinizi beş'leyin
İlhamını doğadan alan Zade Vital’in 5 farklı kategoride en zengin içeriğe sahip ilk ve tek multivitamini, sonbaharın gelişiyle beraber hissedilen yorgunluk ve halsizlikleri enerjiye dönüştürmede birebir. Bir kapsül içinde 13 farklı vitamin, 9 farklı mineral, Panax Ginseng ve Zeytinyaprağı standardize ekstreleri, L-Karnitin ve Koenzim Q10 ile enerjiniz tavan yapacak!
Türkiye'nin ilk sağlıklı yaşam markası olan Zade Vital’in Multivitamin desteği,vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Formülünde bulunan 13 vitaminle gün boyu dinç ve dinamik hissetmenize yardımcı olurken, saçın, tırnakların, kemiklerin ve cildin korunmasına katkıda bulunur
İçeriğinde bulunan 9 mineral, L- Karnitin, Zeytin Yaprağı Ekstresi, Panaks Ginsengve Koenzim Q10 ile vücudun günlük vitamin ve mineral gereksinimini karşılayan Multivitamin, sinir ve sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasının en önemli destekçisi…
Yıpratıcı kozmetik uygulamaları ve kötü yaşam koşulların yarattığı hasarların hafiflemesine destek olan High-5 Multivitamin, sağlık açısından yarar sağlarken bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunun korunmasına da katkıda bulunur.
Dengeli beslenemeyenler, tek tip beslenenler ve vejetaryenlerin tercih ettiği ürün.