Sons Of Kemet Garajistanbul'da

MOBO ödülleri sahibi, Gilles Peterson Yılın Albümü ve UMA ödülleri adaylığı bulunan, Londra caz sahnelerinin aranılan grupları arasındaki Sons of Kemet, “Burn” albümleri ile sayısız adaylık ve ödül kazandı.

2011 yılında saksafoncu, klarnetçi, besteci ve BBC Yeni Nesil Sanatçı’sı olan Shabaka Hutchings tarafından kurulan grup, tuba sanatçısı Theon Cross, davullarda Seb Rochford ve Tom Skinner ile, 30 Nisan akşamı Garanti Caz Yeşili kapsamında garajistanbul sahnesinde.

Kapı Açılış : 20:00

Sahne : 22:30

Bilet Fiyatları : VIP 75.- TL, Normal 45.- TL

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