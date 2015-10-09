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    HaberlerEtkinlikSonsuzluğu deneyimleyin!
    09.10.2015 - 09:38 |

    Sonsuzluğu deneyimleyin!

    Dört tarafı kapalı bir küpün içinde sonsuzluğa yolculuk yapmaya hazır mısınız?

    Sonsuzluğu deneyimleyin!

    “Infinity Room / Sonsuzluk Odası” sizi fiziksel olmayan bir dünyaya davet ediyor.

    Mekan altyapısının parçalara ayrıldığı ve mekanın sınırlarının sonsuzluğa taşındığı “Infinity” odası, artnivo.com’un Zorlu_PSM işbirliğiyle 14. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikler kapsamında gerçekleştirdiği “40 Metre // 4 Duvar // 8 Küp” isimli projesinde yer alıyor.

    Kaliforniya’da yaşayan sanatçı Refik Anadol tarafından hayat geçirilen bu ortam projesinde sanatçı izleyiciyi çağdaş algoritmalar vasıtasıyla yapay/sanal bir çerçeveye daldırıyor. Işık, gerçek/kurgusal ve fiziksel/sanal iki gerçeklik arasında sınırları bulanıklaştırarak, izleyiciyi sanal bir dünyanın gerçekliğine taşıyor. Bizi alışkın olduğumuz algılarımızdan ve dünyada olmaya dair kültürel-açıdan-eğilimli varsayımlarımızdan geçici olarak uzaklaştırıyor.

    Medya sanatçısı, tasarımcı ve uzamsal düşünür olan Refik Anadol’un “Infinity Room / Sonsuzluk Odası” isimli projesi sanatçının ‘Geçici Immersive Ortam Deneyleri’ araştırmasının önemli bir kısmını oluşturuyor.

    Projeyi 1 Kasım 2015 tarihine kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin giriş katında ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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