Sonsuzluğu deneyimleyin!

“Infinity Room / Sonsuzluk Odası” sizi fiziksel olmayan bir dünyaya davet ediyor.

Mekan altyapısının parçalara ayrıldığı ve mekanın sınırlarının sonsuzluğa taşındığı “Infinity” odası, artnivo.com’un Zorlu_PSM işbirliğiyle 14. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikler kapsamında gerçekleştirdiği “40 Metre // 4 Duvar // 8 Küp” isimli projesinde yer alıyor.

Kaliforniya’da yaşayan sanatçı Refik Anadol tarafından hayat geçirilen bu ortam projesinde sanatçı izleyiciyi çağdaş algoritmalar vasıtasıyla yapay/sanal bir çerçeveye daldırıyor. Işık, gerçek/kurgusal ve fiziksel/sanal iki gerçeklik arasında sınırları bulanıklaştırarak, izleyiciyi sanal bir dünyanın gerçekliğine taşıyor. Bizi alışkın olduğumuz algılarımızdan ve dünyada olmaya dair kültürel-açıdan-eğilimli varsayımlarımızdan geçici olarak uzaklaştırıyor.

Medya sanatçısı, tasarımcı ve uzamsal düşünür olan Refik Anadol’un “Infinity Room / Sonsuzluk Odası” isimli projesi sanatçının ‘Geçici Immersive Ortam Deneyleri’ araştırmasının önemli bir kısmını oluşturuyor.

Projeyi 1 Kasım 2015 tarihine kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin giriş katında ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.