Sophisticated September Party eğlenceseverleri bekliyor

Organizasyonu Parti Gurusu Senem Selimi tarafından yapılan 28 Eylül Perşembe akşamı 20:30’daLe Baron Zorlu Center’da gerçekleşecek olan ‘’Sophisticated September Party” temalı parti eğlenceseverleri bekliyor.

Populer şarkıları ile dikkat çeken DJ Valerio Proto bizlere unutulmaz bir gece yaşatacak!

Medya Faresi (Medyafaresi.com), Maxi Haber (Maxihaber.net), Yabangee (Yabangee.com) ve İstanbul Expats & Internationals Group gecenin Medya Sponsorları olarak destek verecekler.

Gecenin unutulmaz kareleriyse Özkan Aydoğanoğlu tarafından çekilecek.