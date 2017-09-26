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    HaberlerEtkinlikSophisticated September Party eğlenceseverleri bekliyor
    26.09.2017 - 11:01 |

    Sophisticated September Party eğlenceseverleri bekliyor

    28 Eylül Perşembe akşamı 20:30’daLe Baron Zorlu Center’da gerçekleşecek ’Sophisticated September Party'e davetlisiniz.

    Sophisticated September Party eğlenceseverleri bekliyor

    Organizasyonu Parti Gurusu Senem Selimi tarafından yapılan 28 Eylül Perşembe akşamı 20:30’daLe Baron Zorlu Center’da gerçekleşecek olan ‘’Sophisticated September Party” temalı parti eğlenceseverleri bekliyor.

    Populer şarkıları ile dikkat çeken DJ Valerio Proto bizlere unutulmaz bir gece yaşatacak!

    Medya Faresi (Medyafaresi.com), Maxi Haber (Maxihaber.net), Yabangee (Yabangee.com) ve İstanbul Expats & Internationals Group gecenin Medya Sponsorları olarak destek verecekler.

    Gecenin unutulmaz kareleriyse Özkan Aydoğanoğlu tarafından çekilecek.

    Sophisticated September Party eğlenceseverleri bekliyor

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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