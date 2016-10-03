Sound Ankara'da ünlüler geçidi

Ankara gece ve eğlence hayatına imza atmaya hazırlanan en yeni mekan Sound Ankara bomba gibi bir açılışla kapılarını açıyor.

Açılışını Rober Hatemo'nun canlı preformans sahnesiyle yapacak olan Sound Ankara, sonrasında ise ünlüler geçidine ev sahipliği yaparak Ankara'nın ihtiyacı olan canlı müzik ve konserler ile sektöre imza atmaya hazırlanıyor.

