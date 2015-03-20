Soundgarden biletleri için geri sayım

“Babylon ahalisi”nin bir parçası olarak avantajlı biletlere sahip olmak isteyenler, babylonsoundgarden.com adresinden alacakları kod ile Biletix’ten işlem yapabilecekler.



Avantajlı biletlerin satış fiyatı 56 TL. Babylon Soundgarden’ın biletleri 23 Mart Pazartesi gününden itibaren Biletix’te 78 TL’ye satılacak.



Babylon Soundgarden Festival katılımcıları müziği destekleyen yan etkinliklerle de günün her anının tadını çıkaracak. Bahar havasında, deniz kıyısında, doğanın ve iyi müziğin keyfini sürmek isteyenler Babylon Soundgarden'da buluşacak.