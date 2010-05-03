Şov dünyası burada!

Giselive.com web sitesi Power Group ve Biletix’in işbirliği ile hayata geçiyor. adresinden ulaşılabilecek sitede ziyaretçiler etkinlikler hakkında bilgi sahibi olabiliyor; tercih ettikleri sanatçıların şarkılarını online satın alabiliyor, videolarını seyredebiliyor ve en popüler şovların biletlerine de kolaylıkla sahip olabiliyorlar. Gişelive aynı zamanda ziyaretçilerin şov dünyasıyla ilgili öğrenmek isteyecekleri her şeyi kapsayan, çok geniş bir platform olma özelliği de taşıyor.



giselive.com’un flash animasyonlu panelleri İstanbul, İzmir ve Ankara’nın yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan etkinlikleri sıcağı sıcağına duyururken, ziyaretçilere site içerisinde kolayca gezinme imkanı da sağlıyor. Sitenin hızlı arayüzü sayesinde video ve ses klipleri yüksek kalitede ve akıcı olarak izlenip dinleniyor.

Ziyaretçiler her hafta Gişelive programı çerçevesinde Power FM, PowerTürk FM, PowerTürk TV, Power XL ve PowerClub’ın yer aldığı Power Group radyo ve televizyonlarında düzenlenecek promosyonlarla haftanın en önemli etkinliği için bilet sahibi olma şansı da yakalıyor.

giselive.com her hafta güncellenen içeriğiyle Türkiye’de sahnelenecek önemli etkinliklerin de bir numaralı habercisi oluyor.

Giselive projesinde Biletix’le işbirliği yapmaktan son derece memnun olduklarını belirten Power Group Genel Müdürü Haldun Altılar “Power Group, Türkiye’de eğlence sektörünü destekleme konusunda uzun bir geçmişe sahip. Günümüzde radyo, müzik TV ve konserler sanatçılar için bütünleşik pazarlama kanallarını oluşturuyor. Şimdi giselive.com, Türkiye’deki en popüler ve önemli etkinliklere katılma ve promosyon çalışmaları yapma konusunda bizim için yeni bir yol olacak” dedi.

Giselive.com sitesinin; sanatçılar ve şovlar hakkında başka hiç bir yerde kolay kolay bulunamayacak bilgilere erişmede yeni ve mükemmel bir platform olacağını dile getiren Biletix Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Ali Abhary sözlerine şöyle devam etti “Biletix ve Power Group’un işbirliği ile doğan giselive.com; sanatçılar ve dinleyiciler arasında sağlam bir köprü oluşturacak ve zengin içeriği ile de ziyaretçilerine sonsuz bir gezinme olanağı tanıyacak”.