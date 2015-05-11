BİST99.838-0,38EURO6,36-0,51USD5,73-0,71ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikSST Band Hard Rock Cafe'de
    11.05.2015 - 11:50 |

    SST Band Hard Rock Cafe'de

    SST Band Metallica Tribute Konseri ile Hard Rock Sahnesi'nde!

    SST Band Hard Rock Cafe'de

    Her hafta Perşembe akşamları Ücretsiz Canlı Müzik konserleriyle farklı şarkıcı ve grupları ağırlamaya devam eden Hard Rock Cafe Istanbul, bu hafta rock dünyasının devlerinden Metallica Tribute konseri için SST Band’ı ağırlayacak.

    SST Band Metallica Tribute Konseri ile Hard Rock Sahnesinde!

    Müzik hayatına bir grup olarak 2006 yılında başlayan SST Band, grup üyeleri arasında gerçekleşen değişikliklerden sonra Ufuk Özkurt, Tanıl Çağdaş, Seltay Sobutay, Can Yücel Korkut ve Çağlar Aytan ile son halini almıştır. Rock ağırlıklı mekanlarda sahne alarak isimlerini duyuran ve kendi kitlesini yaratan SST Band’ın ilham aldığı gruplar arasında Metallica, In Flames, Dream Theater, Iron Maiden, Megadeth, Slipknot ve Türkiye’den ise Pentagram ile Yavuz Çetin gibi isimler yer alıyor. Grup Metallica Tribute konseri için 14 Mayıs Perşembe akşamı 22:00’da Hard Rock Cafe Istanbul’da sahne alacak.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Elâzığ’da feci kaza!

    Elâzığ’da feci kaza!

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Sıradaki Haber