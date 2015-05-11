SST Band Hard Rock Cafe'de

Her hafta Perşembe akşamları Ücretsiz Canlı Müzik konserleriyle farklı şarkıcı ve grupları ağırlamaya devam eden Hard Rock Cafe Istanbul, bu hafta rock dünyasının devlerinden Metallica Tribute konseri için SST Band’ı ağırlayacak.

SST Band Metallica Tribute Konseri ile Hard Rock Sahnesinde!

Müzik hayatına bir grup olarak 2006 yılında başlayan SST Band, grup üyeleri arasında gerçekleşen değişikliklerden sonra Ufuk Özkurt, Tanıl Çağdaş, Seltay Sobutay, Can Yücel Korkut ve Çağlar Aytan ile son halini almıştır. Rock ağırlıklı mekanlarda sahne alarak isimlerini duyuran ve kendi kitlesini yaratan SST Band’ın ilham aldığı gruplar arasında Metallica, In Flames, Dream Theater, Iron Maiden, Megadeth, Slipknot ve Türkiye’den ise Pentagram ile Yavuz Çetin gibi isimler yer alıyor. Grup Metallica Tribute konseri için 14 Mayıs Perşembe akşamı 22:00’da Hard Rock Cafe Istanbul’da sahne alacak.