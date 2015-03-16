St. Partick günü aksi ile kutlanıyor

Aynı gecede Karadenizli gaydacı Filiz İlkay ve ödüllü İrlanda dansçısı Donna Hassett de sahne alacak. Babylon St. Patrick Günü kutlamaları için yeşile bürünecek ve günün ilk ışıklarına kadar Kelt rock müziğinin ritmine ev sahipliği yapacak.



Babylon konser biletleri biletix.com adresinden ve Babylon gişesinden satın alınabiliyor.