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    HaberlerEtkinlikSt. Partick günü aksi ile kutlanıyor
    16.03.2015 - 12:13 |

    St. Partick günü aksi ile kutlanıyor

    Karizmatik Kelt rock grubu AKSİ eğlence, balatlar ve İrlanda punk coşkusuyla St. Patrick Günü’nü kutlamaya gelenleri 17 Mart Salı akşamı Babylon’da karşılıyor.

    St. Partick günü aksi ile kutlanıyor

    Aynı gecede Karadenizli gaydacı Filiz İlkay ve ödüllü İrlanda dansçısı Donna Hassett de sahne alacak. Babylon St. Patrick Günü kutlamaları için yeşile bürünecek ve günün ilk ışıklarına kadar Kelt rock müziğinin ritmine ev sahipliği yapacak.

    Babylon konser biletleri biletix.com adresinden ve Babylon gişesinden satın alınabiliyor.

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