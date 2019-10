Stanley Clarke ile Hiromi Uehara aynı sahnede

Caz müziğinde bas gitar denince akla ilk gelen isimler Jaco Pastorius ve Stanley Clarke’dır genelde. Aslında Clarke’a “yaşayan efsane” yakıştırması yapmak hiç de abartılı olmaz. Uzun kariyerinde farklı türlerde de başarı kazanmış olan Stanley Clarke Türkiye’de daha çok caz ve caz-füzyon türlerinde tanınıyor, seviliyor.

1951 Philadelphia doğumlu Amerikalı müzisyen akordiyondan yola çıkmış, oradan keman ve viyolonsele uğradıktan sonra bas gitarda demir atmış. New York’a taşındıktan sonra caz devi Pharaoh Sanders ve başka büyük isimlerle çalmış ve hepsini kendine hayran bırakmış ama esas grubu, Chick Corea ile beraber sırtladığı Return to Forever. Bu grup rotasını rock etkili füzyona çevirince, Clarke de elektrikli bas gitarda zirveye oturmuş. Onun kariyeri boyunca birlikte çalıştığı ya da sahneyi paylaştığı isimlerden bazıları şöyle: Quincy Jones, Stan Getz, Art Blakey, Paul McCartney, Jeff Beck, Keith Richards, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Chaka Khan, The Police, Herbie Hancock, Bob Marley, Miles Davis.

Burada söz konusu olan 40’un üzerinde albüm kaydetmiş, dört kez Grammy ödülü almış, Emmy ödülü adaylığı olan, altın ve platin plaklara sahip bir büyük virtüöz. Medyanın verdiği ödül ve ünvanları saymaya kalkışmak içinse zamana ihtiyaç var. Son olarak 2013’te ünlü Downbeat dergisinin okur ve eleştirmenleri tarafından “yılın en iyi bas gitaristi” seçilmiş durumda.

Stanley Clarke, bu göz kamaştıran kariyerinin yanına çok güzel bir parantez daha açmış ve 13 yıl önce karısı Sofia ile bir vakıf kurmuş. Bu vakfın kapısı yetenekli genç müzisyenlere ardına kadar açık ve onlara burs olanakları sağlıyor.

Stanley Clarke Band’in 2011 yılında çıkardığı The Stanley Clarke Band featuring Hiromi albümü, ‘En İyi Çağdaş Caz Albümü’ kategorisinde Grammy ödülünü almıştı. Burada gruba eşlik eden piyanist/besteci Hiromi Uehara, Japonya’nın son yıllarda çıkardığı müthiş caz piyanistleri dizisinin son halkası. 1979 doğumlu Hiromi için All About Jazz dergisi şöyle diyor:

“Gitar için Hendrix ve Van Halen ne ise, piyano için de bu kadın o.”

Altı yaşında piyanoya başlayan ve ilk albümü Another Mind’ı 2003 yılında çıkaran Hiromi efsane caz piyanisti Ahmad Jamal’i de kendisine hayran bırakmış. Hiromi caz, klasik müzik, pop ve rock parametrelerinin sınırlarını yaratıcı enerjisiyle genişleterek, kompozisyon ve doğaçlamayı yeni coğrafyalara taşıyor. Allmusic sitesi ise onu “son yarım yüzyılın en dikkat çeken piyanisti” olarak görüyor.

26 Şubat akşamı CRR’de ilginç ve heyecan verici bir buluşma gerçekleşecek. Yalnız caz değil, rock severler de davetliler bu konsere.